تمهیدات ویژه برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین حسینی؛ تمامی ظرفیت ناوگان کشور پای کار آمدند

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در این نشست آخرین وضعیت مرزهای اربعینی و پایانه‌های مسافری را مورد بررسی قرار داد و گفت: خوشبختانه متناسب با حجم ورود زائران، ناوگان اتوبوسی به میزان کافی در پایانه‌های مرزی اربعینی مستقر است.

وی افزود: امسال الگوی سفر زائران نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و بازه زمانی سفرها فشرده‌تر شده است. همچنین روند بازگشت زائران نیز با سال‌های گذشته تفاوت دارد که این موضوع، نیازمند تمهیدات ویژه است و برنامه‌ریزی‌ها را با شرایط جدیدی مواجه کرده است.