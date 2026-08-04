معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
تمهیدات ویژه برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین حسینی؛ تمامی ظرفیت ناوگان کشور پای کار آمدند
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل پایانههای مرزی برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و با اشاره به تغییر الگوی سفر و فشردهتر شدن بازه زمانی، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و همکاری همه دستگاهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل پایانههای مرزی برای مدیریت موج بازگشت زائران خبر داد و با اشاره به تغییر الگوی سفرهای زائران نسبت به سالهای گذشته، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و همکاری همه دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، در این نشست آخرین وضعیت مرزهای اربعینی و پایانههای مسافری را مورد بررسی قرار داد و گفت: خوشبختانه متناسب با حجم ورود زائران، ناوگان اتوبوسی به میزان کافی در پایانههای مرزی اربعینی مستقر است.
وی افزود: امسال الگوی سفر زائران نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و بازه زمانی سفرها فشردهتر شده است. همچنین روند بازگشت زائران نیز با سالهای گذشته تفاوت دارد که این موضوع، نیازمند تمهیدات ویژه است و برنامهریزیها را با شرایط جدیدی مواجه کرده است.