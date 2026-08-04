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معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

تمهیدات ویژه برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین حسینی؛ تمامی ظرفیت ناوگان کشور پای کار آمدند

تمهیدات ویژه برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین حسینی؛ تمامی ظرفیت ناوگان کشور پای کار آمدند
کد خبر : 1822388
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معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل پایانه‌های مرزی برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و با اشاره به تغییر الگوی سفر و فشرده‌تر شدن بازه زمانی، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همکاری همه دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل پایانه‌های مرزی برای مدیریت موج بازگشت زائران خبر داد و با اشاره به تغییر الگوی سفرهای زائران نسبت به سال‌های گذشته، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در این نشست آخرین وضعیت مرزهای اربعینی و پایانه‌های مسافری را مورد بررسی قرار داد و گفت: خوشبختانه متناسب با حجم ورود زائران، ناوگان اتوبوسی به میزان کافی در پایانه‌های مرزی اربعینی مستقر است.

وی افزود: امسال الگوی سفر زائران نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و بازه زمانی سفرها فشرده‌تر شده است. همچنین روند بازگشت زائران نیز با سال‌های گذشته تفاوت دارد که این موضوع، نیازمند تمهیدات ویژه است و برنامه‌ریزی‌ها را با شرایط جدیدی مواجه کرده است.

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