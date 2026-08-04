خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهمیت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی در تداوم سوخت‌رسانی به پایتخت و نیمه شمالی

اهمیت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی در تداوم سوخت‌رسانی به پایتخت و نیمه شمالی
کد خبر : 1822356
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازدید از روند پیشرفت طرح‌های بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی، بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی برای تداوم سوخت‌رسانی پایدار به‌ویژه در پایتخت و نیمه شمالی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی در تداوم سوخت‌رسانی پایدار به پایتخت و نیمه شمالی کشور، اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اطفای حریق، بهینه‌سازی خطوط لوله و توزیع سوخت از مسیرهای پشتیبان را تشریح و از روند مناسب اجرای این طرح خبر داد.

وی در این بازدید گزارشی از پیشرفت عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی پس از حمله دشمن ارائه کرد و گفت: اتصال مجدد فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها به خطوط انتقال سوخت، راه‌اندازی تلمبه‌خانه در انبار نفت، تعمیر مخازن آسیب‌دیده و همچنین اقدام های انجام‌شده برای راه‌اندازی، بارگیری ریلی و جاده‌پیما، از مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در این طرح بوده است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره به چالش‌های موجود برای تسریع در ادامه بازسازی تأسیسات، بر ضرورت همکاری همه ذی‌نفعان تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه این طرح در تداوم سوخت‌رسانی پایدار، به‌ویژه در فصل سرد سال و تأمین سوخت مناطق شمالی کشور، شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با آمادگی کامل و به‌صورت یکپارچه، اجرای شبانه‌روزی این پروژه را دنبال می‌کنند.

محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهوری نیز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این طرح و حضور در نشست بررسی روند پیشرفت آن، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی را از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور برشمرد و بر ضرورت تسریع در اجرای آن به‌منظور حفظ امنیت انرژی و استمرار سوخت‌رسانی پایدار تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش همه عوامل اجرایی، بر آمادگی کامل برای همکاری و رفع موانع به‌منظور ادامه روند اجرای این پروژه با کیفیت و سرعت مطلوب تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل