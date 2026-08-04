به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی در تداوم سوخت‌رسانی پایدار به پایتخت و نیمه شمالی کشور، اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اطفای حریق، بهینه‌سازی خطوط لوله و توزیع سوخت از مسیرهای پشتیبان را تشریح و از روند مناسب اجرای این طرح خبر داد.

وی در این بازدید گزارشی از پیشرفت عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی پس از حمله دشمن ارائه کرد و گفت: اتصال مجدد فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها به خطوط انتقال سوخت، راه‌اندازی تلمبه‌خانه در انبار نفت، تعمیر مخازن آسیب‌دیده و همچنین اقدام های انجام‌شده برای راه‌اندازی، بارگیری ریلی و جاده‌پیما، از مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در این طرح بوده است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره به چالش‌های موجود برای تسریع در ادامه بازسازی تأسیسات، بر ضرورت همکاری همه ذی‌نفعان تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه این طرح در تداوم سوخت‌رسانی پایدار، به‌ویژه در فصل سرد سال و تأمین سوخت مناطق شمالی کشور، شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با آمادگی کامل و به‌صورت یکپارچه، اجرای شبانه‌روزی این پروژه را دنبال می‌کنند.

محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهوری نیز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این طرح و حضور در نشست بررسی روند پیشرفت آن، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفتی را از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور برشمرد و بر ضرورت تسریع در اجرای آن به‌منظور حفظ امنیت انرژی و استمرار سوخت‌رسانی پایدار تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش همه عوامل اجرایی، بر آمادگی کامل برای همکاری و رفع موانع به‌منظور ادامه روند اجرای این پروژه با کیفیت و سرعت مطلوب تأکید کرد.

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