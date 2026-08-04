افزایش یکساله بودجه مسئولیت های اجتماعی فولاد مبارکه با هدف مشارکت در بازسازی خسارات جنگی

به گزارش ایلنا، روز گذشته در مجمع فولاد مبارکه با وجود خلق سود ۱۰۰ همتی در سالی که با انواع چالش ها روبرو بود، سهامداران تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن اولویت بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن به این مجموعه صنعتی، سود کمتری به نسبت سال های گذشته توزیع شود؛ در عین حال در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با اکثریت آرای سهام‌داران، بودجه مسئولیت های اجتماعی و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس نظر سهامداران، بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که سال گذشته دو هزار میلیارد تومان بود امسال با ۲۵ درصد افزایش به ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید. باشگاه سپاهان با برخورداری از ۲۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۵ رشته و ۶۸ تیم ورزشی یکی از عوامل موثر در توسعه ورزش حرفه ای و شادی و نشاط مردم اصفهان و هواداران پرشور این باشگاه است.

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