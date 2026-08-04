خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مجمع عمومی فولاد مبارکه مصوب شد:

افزایش یکساله بودجه مسئولیت های اجتماعی فولاد مبارکه با هدف مشارکت در بازسازی خسارات جنگی

افزایش یکساله بودجه مسئولیت های اجتماعی فولاد مبارکه با هدف مشارکت در بازسازی خسارات جنگی
کد خبر : 1822350
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس نظر سهامداران، بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که سال گذشته دو هزار میلیارد تومان بود امسال با ۲۵ درصد افزایش به ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در مجمع فولاد مبارکه با وجود خلق سود ۱۰۰ همتی در سالی که با انواع چالش ها روبرو بود، سهامداران تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن اولویت بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن به این مجموعه صنعتی، سود کمتری به نسبت سال های گذشته توزیع شود؛ در عین حال در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با اکثریت آرای سهام‌داران، بودجه مسئولیت های اجتماعی و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس نظر سهامداران، بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که سال گذشته دو هزار میلیارد تومان بود امسال با ۲۵ درصد افزایش به ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید. باشگاه سپاهان با برخورداری از ۲۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۵ رشته و ۶۸ تیم ورزشی یکی از عوامل موثر در توسعه ورزش حرفه ای و شادی و نشاط مردم اصفهان و هواداران پرشور این باشگاه است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل