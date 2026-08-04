ایران و پاکستان در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با اشاره به اهداف سفر خود به پاکستان گفت: دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی، گامی در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان است.
به گزارش ایلنا، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، در بدو ورود به اسلامآباد و در گفتگو با رسانه ملی، با اشاره به اهداف سفر خود به پاکستان گفت: بر اساس نقشه راهی که به دستور رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور تدوین شده است، هدفگذاری شده تا حجم مبادلات تجاری دو کشور از حدود سه میلیارد دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی افزود: خوشبختانه روند همکاریهای اقتصادی میان دو کشور رو به رشد است و با توجه به ظرفیتهای مشترک و همکاریهای مرزی، انتظار داریم برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان بتواند زمینه تسهیل مبادلات مرزی، افزایش تجارت کالا و تحقق اهداف پیشبینیشده در نقشه راه را فراهم کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از دیدار با مقامهای ارشد پاکستان خبر داد و گفت: در جریان این سفر با نخستوزیر پاکستان و حدود پنج وزیر این کشور دیدار خواهیم داشت و درباره موضوعات مشترک در حوزههای تجارت، صنعت و بازرگانی گفتوگو و روند اجرای توافقات پیشین را پیگیری خواهیم کرد.
اتابک با اشاره به برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: در این نشست، توافقها و برنامههایی که در نشستهای گذشته به تصویب رسیده، مورد بررسی قرار میگیرد تا میزان پیشرفت آنها ارزیابی و موانع احتمالی برطرف شود.
وی با تأکید بر روند رو به رشد همکاریهای تجاری دو کشور افزود: در سالهای گذشته، هر بار که این نشستها برگزار شده، پیشرفتهایی در توسعه تجارت کالایی حاصل شده است. هماکنون توافق تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان اجرا میشود و امیدواریم با افزایش تعداد اقلام مشمول این توافق، زمینه برای حرکت به سمت تجارت آزاد میان دو کشور فراهم شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای محوری دولت چهاردهم، تبدیل تفاهمنامهها و توافقات به اقدامات عملی و اجرایی است و خوشبختانه این رویکرد با جدیت در حال پیگیری است و پیشرفتهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است