خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایران و پاکستان در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری هستند

ایران و پاکستان در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری هستند
کد خبر : 1822289
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با اشاره به اهداف سفر خود به پاکستان گفت: دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی، گامی در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان است.

به گزارش ایلنا، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، در بدو ورود به اسلام‌آباد و در گفتگو با رسانه ملی، با اشاره به اهداف سفر خود به پاکستان گفت: بر اساس نقشه راهی که به دستور رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تدوین شده است، هدف‌گذاری شده تا حجم مبادلات تجاری دو کشور از حدود سه میلیارد دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی افزود: خوشبختانه روند همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور رو به رشد است و با توجه به ظرفیت‌های مشترک و همکاری‌های مرزی، انتظار داریم برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان بتواند زمینه تسهیل مبادلات مرزی، افزایش تجارت کالا و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در نقشه راه را فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از دیدار با مقام‌های ارشد پاکستان خبر داد و گفت: در جریان این سفر با نخست‌وزیر پاکستان و حدود پنج وزیر این کشور دیدار خواهیم داشت و درباره موضوعات مشترک در حوزه‌های تجارت، صنعت و بازرگانی گفت‌وگو و روند اجرای توافقات پیشین را پیگیری خواهیم کرد.

اتابک با اشاره به برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: در این نشست، توافق‌ها و برنامه‌هایی که در نشست‌های گذشته به تصویب رسیده، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت آنها ارزیابی و موانع احتمالی برطرف شود.

وی با تأکید بر روند رو به رشد همکاری‌های تجاری دو کشور افزود: در سال‌های گذشته، هر بار که این نشست‌ها برگزار شده، پیشرفت‌هایی در توسعه تجارت کالایی حاصل شده است. هم‌اکنون توافق تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان اجرا می‌شود و امیدواریم با افزایش تعداد اقلام مشمول این توافق، زمینه برای حرکت به سمت تجارت آزاد میان دو کشور فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم، تبدیل تفاهم‌نامه‌ها و توافقات به اقدامات عملی و اجرایی است و خوشبختانه این رویکرد با جدیت در حال پیگیری است و پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل