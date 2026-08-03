تبدیل قبوض آب، برق و گاز به اینترنت رایگان
همراه اول امکان پرداخت تمامی قبوض خدماتی را همراه با اهدای اینترنت رایگان در اپلیکیشن همراه من فراهم کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، پرداخت منظم قبوض خدماتی همواره فرآیندی پراکنده و زمانبر برای خانوادهها بوده است. همراه اول با راهاندازی بخش پرداخت قبوض در منوی «خدمات دیجیتال» اپلیکیشن همراه من، این فرآیند را در یک پلتفرم واحد سادهتر کرده است.
مشترکان میتوانند قبوض آب، برق و گاز خود را بهصورت سریع و آسان در اپلیکیشن همراه من مدیریت و پرداخت کنند. این سرویس با قابلیت تسویه آنی مراجعه به اپلیکیشنها و درگاههای متعدد را کاهش میدهد.
همراه اول به مناسبت راهاندازی این سرویس، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به ازای پرداخت هر قبض، یک گیگابایت اینترنت هدیه به مشترکان ارائه میکند. بر این اساس هر مشترک میتواند با پرداخت هر قبض 1 گیگابایت اینترنت هدیه دریافت کند.