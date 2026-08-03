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مدیرعامل شرکت توانیر:

گذار به «راهبریِ غیرمتمرکز» ضامن پایداری صنعت برق در برابر بحران‌هاست

گذار به «راهبریِ غیرمتمرکز» ضامن پایداری صنعت برق در برابر بحران‌هاست
کد خبر : 1822196
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مدیرعامل شرکت توانیر با تبیین راهبردهای نوین این صنعت در مواجهه با تهدیدات زیرساختی، از عبور موفقیت‌آمیز از مدل‌های سنتی و استقرار الگوی «راهبری غیرمتمرکز» خبر داد و با اشاره به بیست و سومین سال تداوم پایداری شبکه در شرایط تحمیل بحران، تأکید کرد: معماری هوشمند شبکه و ارتقای تاب‌آوری مراکز دیسپاچینگ، به‌عنوان یک مؤلفه حیاتی امنیت ملی، مانع از فروپاشی زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات هدفمند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست صنعت آب و برق استان زنجان، با تحلیل ساختار شبکه برق کشور به عنوان یکی از گسترده‌ترین زیرساخت‌های خاورمیانه (متشکل از بیش از یک میلیون کیلومتر خطوط انتقال و 910 هزار پست فوق توزیع)، تصریح کرد: مدیریت متمرکز، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های امنیتی و عملیاتی امروز نیست. ما به سمت الگوی «راهبری غیرمتمرکز» در سطح تأسیسات، نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال حرکت کرده‌ایم تا با توزیع هوشمندِ تصمیم‌سازی، ریسک‌های سیستمی را به حداقل برسانیم.

تاب‌آوری در آزمون سخت؛ تحلیل عملکرد شبکه در شرایط تهدید

اله‌داد با ارزیابی عملکرد شبکه در مواجهه با تهدیدات اخیر و حملات مستقیم به زیرساخت‌ها، استمرار پایداری شبکه برای بیست و سومین سال متوالی را دستاوردی فنی و راهبردی دانست.

وی با اشاره به ابعاد خسارات واردشده اظهار داشت: دشمن در سلسله حملات خود، بیش از دو هزار نقطه از شبکه سراسری را هدف قرار داد و موجب خروج ناگهانی 4500 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی (عمدتاً بخش خصوصی) شد. با این حال، به دلیل معماری هوشمند شبکه و توزیع مدیریت در سطح کلان، این حجم از تخریب نتوانست به گسستِ یکپارچگیِ شبکه سراسری منجر شود.

دیسپاچینگ؛ نقطه ثقل مدیریت بحران

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش استراتژیک مراکز کنترل شبکه (دیسپاچینگ) در مدیریت شرایط اضطراری، واقعه حمله به تأسیسات پارس جنوبی را به عنوان یک بنچمارک موفق عملیاتی تشریح کرد: در آن بحران، مدیریت ریسک و اقدامات فنی شامل سوئیچینگ سوخت نیروگاه‌ها از گاز به مایع و مدیریت هوشمندِ بار، در کمتر از 10 دقیقه اجرایی شد. این واکنش سریع که مانع از فروپاشی زنجیره گاز و برق شد، نشان داد که ارتقای توانمندی مراکز دیسپاچینگ، مستقیماً با حفظ امنیت ملی و پایداری شبکه سراسری گره خورده است.

زنجان؛ الگوی عملیاتی برای نقشه راهِ ملی

اله‌داد در پایان، افتتاح مراکز دیسپاچینگ اضطراری در برق منطقه‌ای زنجان را فراتر از یک توسعه زیرساختی و آن را گامی در جهت عملیاتی‌سازی استراتژی کلان «تاب‌آوری شبکه» دانست. وی خاطرنشان کرد: این مراکز با هدف کنترل دقیق‌تر و مدیریت مستقل در شرایط اضطرار، نمادی از تغییر رویکرد عملیاتی توانیر در سطح کشور است. اقداماتی که در این حوزه انجام شده، ضریب اطمینان شبکه را در برابر تهدیدات آتی به‌طور معناداری افزایش داده و مدلِ مرجعی برای سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای خواهد بود.

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