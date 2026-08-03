وزیر امور اقتصادی و دارایی:
دشمنان همزمان با جنگ نظامی، اقتصاد کشور را هدف گرفتند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دشمنان در کنار جنگ نظامی، جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور را نیز دنبال کردهاند، گفت: مردم با مقاومت و همراهی خود اجازه نخواهند داد اهداف اقتصادی دشمن محقق شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه دشمنان متخاصم کشور به اجرای جنگ ترکیبی علیه اقتصاد ایران اعتراف کردهاند، گفت: دشمنان علاوه بر جنگ نظامی و جنگهای سایبری، عملیات جنگ ترکیبی را علیه اقتصاد کشور پیادهسازی کردند و این موضوع نشان داد که دست جنایتکار آنان نهتنها به خون مردم عزیز و کودکان این سرزمین آغشته است، بلکه زندگی و اقتصاد مردم را نیز هدف قرار داده است.
وی افزود: در این خصوص مسائل و موارد بسیار زیادی وجود دارد که پس از پایان جنگ، ابعاد مختلف آن برای مردم تشریح خواهد شد. همچنین اقداماتی که دولت در واکنش و پاسخ به این جنایتهای اقتصادی انجام داده است، بهصورت مبسوط اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دشمنان شناخت درستی از ملت ایران ندارند، اظهار کرد: متأسفانه خداوند دشمنان ما را از احمقها قرار داده و آنان هنوز نتوانستهاند بفهمند که ملت ما، ملت امام حسین(ع) و ملت مقاومت است. همانگونه که مردم در جنگ نظامی در خیابانها و میدانها حضور یافتند و با مقاومت خود اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود و کشور به حمدالله در این جنگ به پیروزی رسید، در عرصه اقتصادی نیز اجازه نخواهند داد دشمن به هدف خود برای زمینزدن اقتصاد کشور دست یابد و این آرزو را به گور خواهند برد.
مدنیزاده ادامه داد: مردم در سه ماه گذشته نیز بنا به درخواست مسئولان، بهویژه در زمینه صرفهجویی در مصرف انرژی، انصافاً گل کاشتند و نشان دادند چگونه پای کار کشور هستند. آمارهای مربوط به صرفهجویی روز گذشته در هیأت دولت ارائه شد و از وزرای دولت میخواهم این گزارشها را به مردم اعلام کنند تا مشخص شود مردم چگونه با حضور خود به کشور و اقتصاد کمک کردهاند.
وی با ابراز اطمینان نسبت به استمرار همراهی مردم گفت: یقین دارم که مردم در ادامه نیز با صرفهجویی، مقاومت در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری برای بازسازی و نوسازی کشور در دوران پس از جنگ، همچنان پای کار خواهند بود و با همه این تهاجمات اقتصادی مقابله خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از همه مهمتر، مسئولان دولت و بهطور خاص اعضای تیم اقتصادی دولت، محکم پای کار ایستادهاند. همانگونه که معاون اول رئیسجمهور نیز اعلام کرد، برای دو سال آینده برنامه و برنامه مقاومت داریم. مردم عزیز از هیچ چیز نگران نباشند و به حول و قوه الهی هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت برنامههای مفصلی در اختیار دارد، اما به دلیل شرایط جنگ، ناچار هستیم این برنامهها را بهتدریج و بدون اعلام عمومی اجرا کنیم. پس از پایان جنگ، این برنامهها بهصورت مبسوط برای مردم تشریح خواهد شد و با اجرای برنامههای اصلاحی و اقداماتی که به بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، انشاءالله اقتصادی پویا در سالهای آینده برای مردم به ارمغان خواهد آمد.
مدنیزاده در پایان با اشاره به برخی ادعاها درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: این اطمینان را به مردم عزیز میدهم که مسئولان، با حمایت مردم، اجازه نخواهند داد دشمنان متخاصم و جنایتکار به اهداف خود برسند. اخیراً نیز ادعاهای پوچی درباره ورشکستگی بانکی یا ناتوانی در تأمین بودجه مطرح شده است. درباره این اکاذیب بعداً بهطور مفصل توضیح خواهیم داد، اما اطمینان میدهم که برای هر برنامهای که دشمنان متخاصم و جنایتکار طراحی کردهاند، برنامههای مقابلهای و مقابلهبهمثل در اختیار داریم.