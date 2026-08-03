به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این عزیمت دو روزه، نمادی از پیوند عمیق استراتژیک میان دو همسایه است که با دیدار با نخست‌وزیر پاکستان و رایزنی‌های فشرده با وزرای نفت، بازرگانی و مواصلات، ابعادی تازه به خود می‌گیرد.