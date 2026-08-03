وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد اسلامآباد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیئتی بلندپایه و در میان استقبال گرم مقامات پاکستان، وارد اسلامآباد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این عزیمت دو روزه، نمادی از پیوند عمیق استراتژیک میان دو همسایه است که با دیدار با نخستوزیر پاکستان و رایزنیهای فشرده با وزرای نفت، بازرگانی و مواصلات، ابعادی تازه به خود میگیرد.
حضور در جمع نخبگان اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی و سخنرانی در نشست رؤسای کمیته مشترک تجاری، نویدبخش جهشی بزرگ در مبادلات تجاری منطقه است.
گفتنی است در این سفر، جواد کفیل، مشاور ویژه، و دهقان دهنوی، معاون و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، وزیر صمت را همراهی میکنند.