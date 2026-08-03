به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال 1405 تا پایان تیرماه با هدف تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های اساسی کشاورزی و ارتقای کیفیت تولید محصولات زراعی در مجموع 10412 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار فعالان حوزه تولید بذر گواهی‌شده قرار داد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در راستای صیانت از امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار، تأمین مالی تولید بذرهای گواهی‌شده و دانش‌بنیان را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی افزایش بهره‌وری و پایداری تولیدات زراعی، در اولویت برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است.

این گزارش می‌افزاید: استفاده از این بذور به‌عنوان یک سرمایه ژنتیکی، تأثیری تعیین‌کننده در بهبود عملکرد مزارع دارد. مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی (مانند کم‌آبی و سرما)، مقابله با آفات و بیماری‌ها، ارتقای کیفیت و ارزش غذایی محصول، سهولت در برداشت مکانیزه و افزایش بازارپسندی، از مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از نهاده‌های استاندارد است که در نهایت منجر به بهبود معیشت کشاورزان و ارتقای بهره‌وری ملی می‌شود.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی با حمایت مالی از فعالان این حوزه، علاوه بر تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های باکیفیت و پوشش هزینه‌های ناشی از نوسان قیمت بذور استاندارد، عرضه گسترده‌تر آن را در سطح کشور امکان‌پذیر کرده است. این رویکرد که هم‌راستا با سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده، با هدف مدیریت چالش‌های اقلیمی، بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش ریسک‌های امنیت غذایی پیگیری می‌شود و نقشی کلیدی در تقویت زنجیره ارزش و پایداری تولید داخلی ایفا می‌کند.

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