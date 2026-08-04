رضا نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده از سی‌ان‌جی برای جبران کسری بنزین اظهار داشت: در حال حاضر صنعت سی‌ان‌جی حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز ظرفیت فعال جایگاهی دارد که از ۱۵ تا ۱۶ میلیون متر مکعب آن استفاده می‌شود یعنی عملا ۷۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت خالی است.

وی افزود: طبق آمار حدود ۴.۵ میلیون خودروی سی‌ان‌جی‌سوز داریم که از سال ۱۴۰۱ از رقم مصرف ۲۲ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی، امروز به ۱۶ میلیون متر معب رسیده‌ایم این بدان معناست که ۷۰۰ تا یک میلیون خودرو از ظرفیت سی‌ان‌جی استفاده نمی‌کنند یعنی عملا به خاطر پایین بودن قیمت بنزین و یا مسائلی مثل ریجکت شدن مخازن این خودروها از ظرفیت استفاده نمی‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی گفت: باتوجه به کاهش تقاضا برای سی‌ان‌جی چند طرح در دستور کار قرار گرفت، از جمله واگذاری مخزن رایگان به خودورهای باری، واگذاری مخازن اقساطی به کلیه خودروهای عمومی و شخصی که از هفته گذشته استارت خورد و مورد دیگر اینکه جایگاه‌ها زمان جنگ ۱۲ روزه به صورت خوداختیاری عرضه رایگان سی‌ان‌جی را در دستور کار قرار دادند مرحله دوم هم زمان جنگ اسفند ماه که شرایط بنزین پیچیده شد طرح خوداختیاری عرضه رایگان انجام شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول و دوم بیش از ۵۰ درصد جایگاه‌ها در طرح عرضه رایگان سی‌ان‌جی مشارکت کردند، از ۱۰ روز گذشته مجددا با همکاری تعدادی از جایگاه‌ها استارت رایگان کردن سی‌ان‌جی را زدیم که در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ جایگاه به این پویش اضافه شدند و پیش‌بینی این است که با همکاری بخش دولتی این عدد به بیش از ۱۰۰۰ جایگاه برسد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: ما از دولت خواستیم در بحث اجاره به جایگاه‌دار و شرکت‌های پیمانکاری کمک کند که بتوانند به طرح اضافه شوند و بخشی از فروش نقدی را که باید از مردم دریافت کنند دولت متقبل شود، البته وزارت کشور با استانداری‌ها نامه‌نگاری کرده که این کار انجام شود، بنا داریم این پویش را گسترش دهیم که تقاضای سی‌ان‌جی بهبود یابد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی اولیه این است که با تصمیمات جدید در مورد بنزین و تمهدیداتی که در حوزه سی‌ان‌جی اندیشیده شده حداقل ۵ تا ۶ میلیون متر مکعبی که از سال ۱۴۰۱ از تقاضای سی‌ان‌جی کم شده به سرعت برگردد.

عضو هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی خاطرنشان کرد: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو به دلیل قیمت پایین بنزین از مدار مصرف سوخت سی‌ان‌جی خارج شده‌اند، یعنی ظرفیت دارند اما استفاده نمی‌کنند اگر این تعداد خودرو به صف تقاضا برای سی‌ان‌جی برگردند حداقل به رقم مصرف ۲۱ تا ۲۲ میلیون متر مکعب در روز می‌رسیم که سهم بزرگی در جبران کسری بنزین است.

وی تاکید کرد: اگر حداقل ۶ میلیون متر سی‌ان‌جی را به سبد سوخت بازگردانیم در واقع ۶ میلیون لیتر کسری بنزین جبران می‌شود و این دست‌یافتنی است.

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