کشتنو؛ گامی نوین در تأمین مالی زنجیره کشاورزی با پشتوانه بانک تجارت/ از تضمین پرداخت تا تنزیل برات؛ چگونه محصول «کشتنو» بانک تجارت به کمک کشاورزان میآید؟
بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، همواره با چالشهای جدی در زمینه تأمین مالی مواجه بوده است. نبود نقدینگی کافی در زمان برداشت محصول، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم شفافیت در روابط مالی میان خریداران و فروشندگان، از جمله موانع اصلی توسعه این بخش محسوب میشود. بانک تجارت با معرفی محصول «کشتنو» در چارچوب برات الکترونیکی و از طریق پلتفرم اکوتام، گامی مؤثر در راستای برطرفشدن این چالشها برداشته است.
به گزارش ایلنا؛ بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، همواره با چالشهای جدی در زمینه تأمین مالی مواجه بوده است. نبود نقدینگی کافی در زمان برداشت محصول، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم شفافیت در روابط مالی میان خریداران و فروشندگان، از جمله موانع اصلی توسعه این بخش محسوب میشود. بانک تجارت با معرفی محصول «کشتنو» در چارچوب برات الکترونیکی و از طریق پلتفرم اکوتام، گامی مؤثر در راستای برطرفشدن این چالشها برداشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این محصول با ایجاد ساختاری شفاف و تضمینشده برای تسویه معاملات، میتواند تحولی اساسی در تأمین مالی زنجیره محصولات کشاورزی، دامی و شیلات ایجاد کند.
کشتنو؛ معماری نوین تأمین مالی زنجیره کشاورزی
کشتنو بر اساس درخواستهای دریافتشده از بازارهای کشاورزی، دامی، شیلات و صنایع تبدیلی طراحی شده است و به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان میدهد تا برای خرید اعتباری خود، نسبت به صدور برات الکترونیکی قابلانتقال در وجه تأمینکننده با تضمین بانک اقدام کنند. در این مدل، فروشندگان خرد شامل کشاورزان و باغداران، محصول خود را به خریدار تحویل میدهند و پس از تأیید اصالت و کیفیت محصول، مدل تسویه تعیین میشود. بانک به عنوان بازیگر سوم وارد میشود و تعهد خریدار به فروشنده را تضمین میکند. این رویکرد در راستای سیاستهای کلان بانک مرکزی برای توسعه تأمین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی طراحی شده است.
مهمترین مزیت کشتنو، انعطافپذیری آن در تأمین مالی فروشندگان است. در صورتی که فروشنده نیاز به نقدینگی داشته باشد، میتواند درخواست تنزیل برات الکترونیک دریافتی از خریدار را به بانک ارائه دهد. بانک با توجه به شرایط محصول، تا سقف ۳۰ درصد از تعهد ایجادی را به نفع فروشنده در قالب تسهیلات خرید دین پرداخت میکند. کارشناسان معتقدند که این ویژگی، کشتنو را به ابزاری کارآمد برای حل مشکل دیربازپرداخت مطالبات کشاورزان تبدیل کرده است و میتواند الگویی موفق برای سایر بانکها در حمایت از تولیدکنندگان خرد باشد.
بازار هدف گسترده و شرایط جذاب اعتباری
بازار هدف کشتنو از یک سو شامل صنایع تولیدی مواد غذایی و شرکتهای خریدار محصولات کشاورزی، باغداری، دامپروری، صیادی و صنایع تبدیلی است و از سوی دیگر، کشاورزان، دامداران، باغداران و صیادان حقیقی و حقوقی را در بر میگیرد. محصولات قابل پوشش شامل زعفران، پسته، برنج، لبنیات، خشکبار، ماهی و سایر محصولات بستهبندیشده است. سقف فردی اعتبار برای محصولات کشت و زرع و باغداری تا ۳۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است و مدت بازپرداخت یک تا ۶ ماهه به صورت دفعتاً واحده در نظر گرفته شده است.
این شرایط در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، انعطافپذیری قابلتوجهی دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، کل صدور اوراق گام از ابتدا تاکنون به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و صنایع مختلفی از جمله کشاورزی از این ابزار بهرهمند شدهاند. مسئولان بانک تجارت بر این باورند که کشتنو با بهرهگیری از تجارب موفق در صنایع دیگر، میتواند نقش مؤثری در ساماندهی روابط تجاری در زنجیره کشاورزی و ایجاد نظم در فرآیند کسبوکار خریداران ایفاء کند.