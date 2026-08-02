به گزارش ایلنا؛ در اقتصاد پیچیده امروز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و پرداخت به تأمین‌کنندگان است. روش‌های سنتی تأمین مالی که در آن هر بنگاه به صورت جداگانه به بانک مراجعه کرده و با وثیقه‌گذاری، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند، نه تنها هزینه‌های مالی را به کل زنجیره تحمیل می‌کند، بلکه گاهی به دلیل اقتصادی نبودن تولید، منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.

بانک تجارت به عنوان بانکی پیشرو در ارائه راهکارهای نوین مالی، با معرفی محصول «تأمین‌نو» بر بستر پلتفرم «اکوتام»، گامی اساسی در راستای حل این معضل برداشته است. این محصول که مبتنی بر صدور برات الکترونیکی طراحی شده، امکان تأمین مالی یکپارچه زنجیره تأمین را فراهم کرده و تحولی شگرف در روش‌های سنتی تأمین مالی ایجاد کرده است.

برات الکترونیکی؛ ابزاری نوین برای تسهیل گردش مالی

هسته اصلی محصول تأمین‌نو، برات الکترونیکی است؛ سندی قابل انتقال با ماهیت دریافتنی که مبتنی بر چارچوب حقوقی برات طراحی شده است. در این ساختار، متقاضی (برات‌دهنده) با تعهد بانک، دستور پرداخت مبلغ مشخصی به ذینفع را صادر می‌کند. بانک تجارت به عنوان متعهد (برات‌گیر)، نسبت به قبولی دستور پرداخت در سررسید اقدام می‌کند و ذینفع یا دارنده برات نیز می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق خود را از طریق سامانه اکوتام به غیر منتقل کند.

کارشناسان حوزه بانکداری بر این باورند که این ابزار نوین، مزایای بی‌نظیری برای زنجیره تأمین به همراه دارد. ازجمله مهم‌ترین این مزایا، رفع محدودیت‌های نظام بانکی در تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، جلوگیری از انتقال تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد و تشویق بازار به انجام معاملات در بستر امن با اطمینان بیشتر است. همچنین قابلیت خرد شدن مبلغ برات و انتقال آن به دیگر ذینفعان زنجیره تولید، تضمین خرید مواد اولیه را تسهیل می‌کند.

استقبال صنایع راهبردی و گام‌های عملیاتی

تأمین‌نو که به عنوان اولین محصول از سبد محصولات تأمین مالی زنجیره‌ای بانک تجارت معرفی شد، با استقبال گسترده‌ای در صنایع مختلف مواجه شده است. بانک تجارت با هدف بهبود تسویه معاملات اعتباری بورس کالا، برای نخستین بار در شبکه بانکی، محصولی با عنوان «تأمین‌نو بورس کالا» طراحی کرده است. در نخستین رویداد استفاده از این محصول، شرکت‌های پتروشیمی اروند و ورق ایران به عنوان شرکت‌های همکار انتخاب شده و تسویه معاملات اعتباری این دو مشتری در بورس کالا با استفاده از برات داخلی الکترونیک انجام شد.

مسئولان بانک تجارت بر این باورند که توسعه ابزار برات الکترونیک با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند گردش مالی را در صنعت تولید بهبود داده و چرخه تسویه معاملات را در تعامل با مشتریان تسهیل و تسریع بخشد. این موفقیت عملی، نشان‌دهنده توانمندی بانک تجارت در ارائه راهکارهای نوین مالی منطبق با نیازهای واقعی صنعت کشور است. نکته قابل توجه اینکه ساختار کارمزدی این محصول نیز بسیار رقابتی طراحی شده است؛ به طوری که سقف کارمزد قبولی برات الکترونیکی حداکثر 2.25 درصد مبلغ برات به صورت سالانه و کارمزد انتقال آن، 0.1 درصد مبلغ به صورت مقطوع است.

چشم‌انداز توسعه و نقش در رونق تولید

تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از روش‌های نوین بانک‌ها برای بهبود تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش بر اساس فاکتورهای صادره بنگاه‌های یک زنجیره تولید و مبتنی بر مبادله واقعی کالا و خدمت انجام می‌شود و به جای تأمین مالی تک‌بنگاهی، کل زنجیره ارزش را به عنوان یک اکوسیستم واحد در نظر می‌گیرد. با توجه به استقبال صنایع پتروشیمی و فولاد از این محصول و برنامه بانک تجارت برای گسترش آن به سایر صنایع، چشم‌انداز تأمین‌نو بسیار روشن است. کارشناسان معتقدند که این محصول می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در نظام بانکی کشور، نقش مؤثری در رونق تولید، کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و افزایش شفافیت در مبادلات تجاری ایفا کند.

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