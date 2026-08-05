صنفنو؛ انقلابی در تأمین مالی زنجیرهای با پشتوانه بانک تجارت/ کارمزد 2.25 درصدی و خرید دین آسان؛ مزایای رقابتی صنفنو برای فعالان اقتصادی
بانک تجارت با معرفی محصول نوآورانه «صنفنو»، گامی اساسی در راستای حل معضل ، تأمین نقدینگی بنگاههای تولیدی و توزیعی برداشته است.
به گزارش ایلنا؛ در اقتصاد پیچیده امروز، یکی از مهمترین چالشهای بنگاههای تولیدی و توزیعی، تأمین نقدینگی در کل زنجیره ارزش است. اغلب شرکتهای بزرگ با مشکل تأمین مالی نمایندگیهای فروش و توزیعکنندگان خود مواجه هستند و از سوی دیگر، تأمینکنندگان خرد هم برای دریافت مطالبات خود با دشواری روبهرو هستند. بانک تجارت با معرفی محصول نوآورانه «صنفنو»، گامی اساسی در راستای حل این معضل برداشته است. این محصول که بر بستر پلتفرم برخط «اکوتام» ارائه میشود، با تکیه بر صدور برات الکترونیکی، امکان تأمین مالی یکپارچه زنجیره تأمین را از تولیدکننده تا مصرفکننده نهایی فراهم کرده و تحولی شگرف در روشهای سنتی تأمین مالی ایجاد کرده است.
صنفنو؛ معماری نوین تأمین مالی زنجیره ارزش
محصول صنفنو ویژه مشتریان حقوقی دارای زنجیره پاییندستی و میاندستی از اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده است. این محصول با هدف تکمیل بخش مهمی از زنجیره تأمین مالی شرکتها، امکان تخصیص اعتبار و تضمین تسویه مبالغ خرید را برای تمام اجزای زنجیره، از پایینترین رده (مصرفکننده نهایی) تا بالاترین رده (تولیدکننده اصلی)، به صورت یکپارچه فراهم میکند. کارشناسان حوزه بانکداری بر این باورند که این رویکرد، دقیقاً همان گمشدهای است که سالها در نظام تأمین مالی کشور احساس میشد؛ مدلی که به جای تأمین مالی تکبنگاهی، کل زنجیره ارزش را به عنوان یک اکوسیستم واحد در نظر گرفته و با کاهش ریسک نکول، هزینههای تأمین مالی را به شکل قابلتوجهی کاهش میدهد.
مکانیسم اصلی این محصول بر پایه صدور برات الکترونیکی استوار است. خریدار میتواند نسبت به صدور دستور پرداخت در وجه فروشنده اقدام کند که این براتها قابلیت انتقال به سایر اجزای زنجیره یا خرید دین را دارند. این قابلیت، برات الکترونیکی را به ابزاری سیال و کارآمد برای گردش مالی در زنجیره تأمین تبدیل کرده است. مسئولان بانک تجارت بر این باورند که این روش، علاوه بر حذف ریسکهای اسناد کاغذی، شفافیت و سرعت را به بالاترین سطح ممکن رسانده است و در نشستهای تخصصی با فعالان صنایع مختلف، بهعنوان راهکاری کلیدی برای رونق اقتصادی معرفی شده است.
کارمزد رقابتی و تسهیل خرید دین؛ محرکهای اصلی اقبال به صنفنو
یکی از مهمترین عوامل موفقیت صنفنو، ساختار کارمزدی جذاب و رقابتی آن است. کارمزد صدور برات الکترونیکی در این طرح تنها ۲.۲۵ درصد سالیانه (متناسب با وثایق دریافتی) تعیین شده است و کارمزد انتقال آن به زنجیرههای بالاتر، تنها یکدهم درصد مبلغ هر فاکتور در هر انتقال است. این نرخها در مقایسه با هزینههای تأمین مالی سنتی و کارمزدهای موجود در بازار، بسیار پایینتر بوده و انگیزه بالایی برای استفاده از این ابزار ایجاد کرده است.
علاوه بر این، ذینفعان برات الکترونیکی میتوانند نسبت به اخذ تسهیلات خرید دین اقدام کنند. پرداخت این تسهیلات مطابق با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار انجام میشود و با رعایت سیاستهای اعتباری بانک، پس از گذشت یکچهارم از عمر برات الکترونیکی یا دو بار انتقال بین بنگاههای عضو زنجیره امکانپذیر خواهد بود. این انعطافپذیری، به تأمینکنندگان اجازه میدهد تا با هزینهای معقول، به نقدینگی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و چرخه تولید را با سرعت بیشتری به گردش درآورند.
حضور در صنایع راهبردی و چشمانداز توسعه
صنفنو بهعنوان دومین محصول از سبد تأمین مالی زنجیرهای بانک تجارت، با استقبال گستردهای در صنایع مختلف مواجه شده است. این طرح پس از موفقیت در صنایع خودرو، پتروشیمی و کشاورزی، اخیراً در نشست تخصصی تأمین مالی زنجیرهای صنعت نساجی نیز به عنوان ابزاری کلیدی معرفی شده است. فعالان این حوزه معتقدند که حضور بانک تجارت با محصول صنفنو میتواند تحولی اساسی در تأمین مالی این صنعت ایجاد کند و آن را از رکود خارج کند.
قائممقام مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از خطوط تولید شرکتهای تولیدی، بر اهمیت بهرهگیری از این خدمات تأکید کرده و آن را راهکاری مؤثر برای ساماندهی فروش و توزیع محصولات در شبکههای مختلف دانسته است. با توجه به تنوع بازار هدف که شامل تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، نمایندگیهای فروش و توزیعکنندگان میشود، چشمانداز این محصول بسیار روشن است و میتواند بهعنوان یک الگوی موفق در نظام بانکی کشور مطرح شود.