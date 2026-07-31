ثبت تردد بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ زائر حسینی از مرزهای اربعینی کشور
با گذشت ۱۵ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۸ مردادماه)، بیش از سه میلیون و ۳۶۲ هزار زائر حسینی در مسیرهای رفت و برگشت سفرهای عتبات عالیات در پایانههای اربعینی کشور تردد کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، در این بازه زمانی، قریب به دو میلیون و ۵۲۴ هزار زائر از طریق مرزهای زمینی از کشور خارج و راهی سفر معنوی عتبات عالیات شدهاند.
همچنین بیش از ۸۳۸ هزار زائر نیز در مسیر بازگشت از طریق مرزهای اربعینی وارد کشور شده و به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشتهاند و تا پایان روز پانزدهم اجرای طرح سفرهای اربعین حسینی، حدود یک میلیون و ۶۸۶ هزار زائر در کشور عراق به سر برده و به کشور بازنگشتهاند.
طی بازه زمانی یادشده، بالغ بر ۱۶۸ هزار زائر غیرایرانی از طریق مرزهای اربعینی از کشور خارج شده و بیش از ۶۸ هزار زائر نیز در سفرهای بازگشت، از این طریق وارد کشور شدهاند.
بر اساس این گزارش، تاکنون مرزهای اربعینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۷.۲۸ و ۱۶ درصد به ترتیب پرترددترین مسیرها برای خروج زائران از کشور هستند و در سفرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و چذابه به ترتیب با ۴۲.۳۴ و ۱۱ درصد با بیشترین استقبال از سوی زائران برای بازگشت به کشور همراه بوده است.
تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی ۱۷ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابهجایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۹ درصدی است.
بر اساس این گزارش، تاکنون قریب به ۵۷۷ هزار زائر اربعین حسینی با استفاده از ۲۳ هزار و ۶۴۷ سرویس ناوگان حملونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابهجا شدهاند.
از ابتدای سفرهای زائران حسینی تاکنون، ۵۲۵۴ دستگاه اتوبوس فعال در حوزه حملونقل عمومی در طرح جابهجایی زائران مشارکت کردهاند.