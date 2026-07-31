به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نصرالله زارعی درباره مهم‌ترین برنامه‌های توسعه میدان سپهر–جفیر گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال ۹ حلقه چاه جدید حفاری و تکمیل می‌شود تا تولید این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه در روز برسد. همچنین از سال ۱۴۰۶ نیز مرحله نگهداشت تولید براساس برنامه توسعه و تولید (DPOP) آغاز و میدان وارد مرحله نگهداشت تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه دانش مهندسی توسعه این میدان در داخل کشور وجود دارد، افزود: بخش عمده تجهیزات سطحی مورد نیاز ازجمله پمپ‌ها، میکسرها و منیفولدها در داخل کشور تأمین می‌شود، اما برخی تجهیزات تخصصی درون‌چاهی ازجمله Frac Sleeve ،Openhole Packer و رشته‌های تکمیل فشار بالا هنوز به‌طور کامل در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا در ابتدای مسیر بومی‌سازی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره عمر باقی‌مانده مخازن این میدان نیز گفت: قرارداد توسعه سپهر–جفیر ۲۰ ساله و شامل توسعه مخازن ایلام و فهلیان است. با توجه به حجم نفت درجای مخزن فهلیان و سبک‌تربودن نفت آن، انتظار می‌رود طی این دوره بخش قابل توجهی از این مخزن تخلیه شود، اما با اجرای حفاری چاه‌های افقی، شکافت هیدرولیکی و استفاده از پمپ‌های درون‌چاهی، عمر تولیدی مخزن ایلام به دلیل حجم بالای نفت درجای آن و سرعت پایین‌تر تخلیه، به‌مراتب بیشتر از مخزن فهلیان خواهد بود.

زارعی با اشاره به تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای میدان در جریان جنگ ۱۲روزه تشریح کرد: در این مدت، عملیات توسعه و تولید بدون توقف ادامه یافت و ۵ حلقه چاه از مخزن فهلیان و یک حلقه چاه از مخزن ایلام وارد چرخه تولید شد. از میان چاه‌های فهلیان، ۳ حلقه در مرحله نخست با استفاده از تسهیلات موقت سرچاهی به تولید رسیدند که هنگام ثبت رکورد تولید، یکی از آن‌ها به تأسیسات دائم متصل شده بود و ۲ حلقه دیگر با ظرفیت حدود ۱۱ هزار بشکه در روز همچنان با استفاده از تسهیلات موقت سرچاهی در چرخه تولید قرار داشتند.

وی مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی این میدان در دوره جنگ ۱۲روزه را حفظ ایمنی کارکنان، تداوم تولید در شرایط تهدید امنیتی، حفاظت از تأسیسات، محدودیت در تأمین تجهیزات و قطعات یدکی و اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل دانست و گفت: این چالش‌ها با اجرای برنامه‌های مدیریت بحران، استفاده از توان داخلی برای تأمین تجهیزات، ایجاد ذخایر راهبردی قطعات و هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی و واحد HSE مدیریت شد و تولید میدان و عملیات حفاری چاه‌های جدید با کمترین وقفه ادامه یافت.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به افزایش تولید میدان سپهر–جفیر از حدود ۵۷ هزار به بیش از ۷۷ هزار بشکه در روز، مهم‌ترین عوامل ثبت این رکورد را حفاری و تکمیل چاه‌های جدید، اجرای عملیات بهسازی و تعمیر چاه‌ها (Well Intervention)، بهینه‌سازی شرایط تولید از طریق مدیریت فشار و انتخاب چوک مناسب، مدیریت یکپارچه مخزن و پایش مستمر عملکرد چاه‌ها برای حفظ تولید و کاهش افت طبیعی مخزن برشمرد.

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