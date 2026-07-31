پیام تسلیت معاون وزیر نفت در پی درگذشت سرپرست روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
معاون وزیر نفت، با صدور پیامی، درگذشت سرپرست روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، متن پیام تسلیت سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
گاهی واژهها نیز در برابر اندوه، تاب ماندن ندارند، و امروز، نوشتن برای اینجانب دشوارتر از همیشه است.
روزی که قلم هم باور آنچه رخ داده را برنمیتابد و دل، از پذیرش این فقدان جانکاه، سر باز میزند.
خبر درگذشت همکار ارجمند، خوشنام، بامعرفت و پرتلاشمان، حاج محمد عسگری، در سانحهای تلخ، هنگام بازگشت از زیارت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، ضایعهای جانسوز و ناباورانه بود که قلب خانواده بزرگ شرکت ملی گاز ایران را به اندوهی عمیق فرو برد.
آن عزیز، انسانی خوشاخلاق، شریف، مهربان و صمیمی بود که با منش نیکو، صداقت در رفتار و احترام به همگان، جایگاهی ماندگار در دل همکاران خود یافته بود و محبت و اخلاق را در عمل معنا میکرد.
محمد جان، چه سعادت بزرگی که آخرین خاطره این جهان برای شما، عطر زیارت حضرت اباعبداللهالحسین(ع) و نسیم حرم مطهر کربلا باشد و ان شالله با نظر لطف و شفاعت، منزلگاه ابدیت را در جوار رحمت خداوند روشن سازد.
اینجانب با قلبی سرشار از اندوه، این ضایعه جانگداز را به خانواده بزرگوار ومحترم آن مرحوم، همه همکاران گرانقدر و خانواده بزرگ شرکت ملی گاز ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، غفران و رضوان الهی، و برای بازماندگان، صبر، آرامش و اجری جزیل مسئلت دارم.