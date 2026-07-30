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تأکید مدیرعامل ایرانسل بر تبدیل مدل‌های سنتی به شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان

تأکید مدیرعامل ایرانسل بر تبدیل مدل‌های سنتی به شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان
کد خبر : 1820598
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همایش «تقویت شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان ایرانسل برای خلق ارزش مشترک»، هشتم مرداد، با هدف تحکیم ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی، تأکید بر تقویت تولید داخل، گفت‌وگو و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های شرکت‌های همکار برگزار شد.

به گزارش ایلنا، همایش «تقویت شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان ایرانسل برای خلق ارزش مشترک»، هشتم مرداد، با هدف تحکیم ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی، تأکید بر تقویت تولید داخل، گفت‌وگو و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های شرکت‌های همکار، با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد و جمعی از مدیران شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کنندگان ایرانسل، در مرکز همایش‌های ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

مدیرعامل ایرانسل در این رویداد، بر تغییر نگاه از رابطه سنتی کارفرما و پیمانکار به شراکت راهبردی تأکید کرد و گفت همکاری باید برای هر دو طرف ارزش‌آفرین، حرفه‌ای و سودآور باشد تا به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

سلیمانیان اعتمادسازی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و شفافیت در تعامل با تأمین‌کنندگان را از اولویت‌های ایرانسل برشمرد و با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های صنعت ارتباطات، بر اصلاح فرایندها، کاهش بروکراسی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

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