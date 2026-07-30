به گزارش ایلنا، همایش «تقویت شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان ایرانسل برای خلق ارزش مشترک»، هشتم مرداد، با هدف تحکیم ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی، تأکید بر تقویت تولید داخل، گفت‌وگو و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های شرکت‌های همکار، با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد و جمعی از مدیران شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کنندگان ایرانسل، در مرکز همایش‌های ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

مدیرعامل ایرانسل در این رویداد، بر تغییر نگاه از رابطه سنتی کارفرما و پیمانکار به شراکت راهبردی تأکید کرد و گفت همکاری باید برای هر دو طرف ارزش‌آفرین، حرفه‌ای و سودآور باشد تا به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

سلیمانیان اعتمادسازی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و شفافیت در تعامل با تأمین‌کنندگان را از اولویت‌های ایرانسل برشمرد و با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های صنعت ارتباطات، بر اصلاح فرایندها، کاهش بروکراسی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

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