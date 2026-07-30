توضیح «ایران ایر» درباره میزان وزن بار همراه مسافر

به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی «ایران ایر »درباره خبر منتشر شده در ایلنا با تیتر "آیا ایران‌ایر از بار دستی مسافران درآمدزایی می‌کند؟" توضیح داد:

حفظ ایمنی پرواز، صیانت از جان مسافران و خدمه، رعایت الزامات فنی و عملیاتی و ارائه خدمات ایمن، همواره نخستین اولویت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده و تمامی ضوابط و رویه‌های اجرایی این شرکت نیز بر همین اساس تدوین و اجرا می‌شود.

محدودیت وزن بار دستی قابل حمل در کابین هواپیما، صرفاً یک ضابطه اجرایی یا تجاری نیست، بلکه بخشی از الزامات بنیادین ایمنی صنعت هوانوردی به شمار می‌رود. رعایت این محدودیت‌ها نقش مؤثری در پیشگیری از سقوط بار از محفظه‌های بالای سر، جلوگیری از آسیب به مسافران و خدمه، حفظ دسترسی آزاد به مسیرها و تجهیزات خروج اضطراری، کاهش مخاطرات ناشی از جابه‌جایی بار توسط خدمه کابین و همچنین رعایت محدودیت‌های وزنی و تعادل هواپیما (Weight & Balance) دارد که از ارکان اصلی ایمنی عملیات پروازی محسوب می‌شود.

همچنین شرایط حمل بار همراه مسافر، از جمله میزان بار مجاز قابل حمل در کابین (Hand Baggage)، در چارچوب قوانین و مقررات صنعت هوانوردی، شرایط حمل (Conditions of Carriage) مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و مستندات عملیاتی شرکت تدوین و اجرا می‌شود. از این‌رو، ضوابط حمل بار دستی بخشی از الزامات مورد تأیید مقام ناظر صنعت هوانوردی کشور است و بر همین اساس اجرا می‌شود.

اطلاعات مربوط به میزان بار مجاز، شرایط حمل و سایر ضوابط مرتبط، پیش از انجام سفر از طریق بلیت، کارت پرواز، وب‌سایت شرکت و سایر بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد. بنابراین، مسافر پیش از خرید بلیت از شرایط حمل و محدودیت‌های مربوط آگاه بوده و با خرید بلیت، قرارداد حمل را بر اساس این شرایط می‌پذیرد.

در مواردی که بار همراه مسافر از حدود مجاز تعیین‌شده تجاوز کند، مطابق مقررات حمل، بار به قسمت بار هواپیما منتقل شده یا هزینه‌های مربوط بر اساس تعرفه‌های مصوب دریافت می‌شود. این اقدامات صرفاً به منظور رعایت الزامات ایمنی، حفظ محدودیت‌های وزنی و تعادل هواپیما، انتظام‌بخشی به عملیات پروازی و تأمین ایمنی و آسایش تمامی مسافران انجام می‌شود و هیچ‌گونه ماهیت درآمدی ندارد.

شایان ذکر است ضوابط حمل بار دستی در شرکت‌های هواپیمایی، با توجه به نوع ناوگان، محدودیت‌های فنی، الزامات عملیاتی، ارزیابی‌های ایمنی و سیاست‌های مورد تأیید هر شرکت، ممکن است متفاوت باشد؛ از این‌رو، مقایسه صرف میزان بار مجاز میان شرکت‌های مختلف، بدون توجه به این ملاحظات تخصصی، مبنای مناسبی برای ارزیابی مقررات ایمنی شرکت‌های هواپیمایی نخواهد بود.

در صنعت هوانوردی، رعایت الزامات مربوط به وزن، تعادل هواپیما، توزیع بار و ایمنی کابین، تکلیفی قانونی، حرفه‌ای و غیرقابل اغماض است و هیچ‌یک از این الزامات ماهیت درآمدی ندارد. عدم رعایت آنها می‌تواند سطح ریسک عملیات پروازی را افزایش داده و ایمنی مسافران، خدمه و هواپیما را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو، اجرای دقیق این مقررات برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی الزامی است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مسافران گرامی، خود را متعهد به اجرای دقیق قوانین و مقررات، رعایت استانداردهای ایمنی و ارائه خدمات شایسته می‌داند و اطمینان می‌دهد تمامی رویه‌های اجرایی این شرکت با هدف حفظ ایمنی پرواز، صیانت از حقوق تمامی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات هوایی اجرا می‌شود.

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