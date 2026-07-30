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اجرای طرح اعزام اتوبوس یکسره زائران اربعین حسینی در مرز خسروی

اجرای طرح اعزام اتوبوس یکسره زائران اربعین حسینی در مرز خسروی
کد خبر : 1820546
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سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح اعزام اتوبوس‌های یکسره زائران حسینی از طریق مرز اربعینی خسروی تا نجف اشرف خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سیدحسین حسینی گفت: در این طرح، زائران چهار استان‌ پرتقاضای تهران، قم، اصفهان و تبریز با سوار شدن به اتوبوس در مبدأ سفر و بدون تعویض اتوبوس در مرز خسروی، به صورت مستقیم تا نجف اشرف سفر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای زائران، قرار است جابه‌جایی زائران استان آذربایجان غربی نیز از طریق اعزام اتوبوس یکسره صورت گیرد.

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی خاطرنشان کرد: تاکنون و در قالب اجرای این طرح، جابه‌جایی زائران با برقراری ۴۰ سرویس ناوگان اتوبوسی صورت گرفته است.

حسینی بیان کرد: در این طرح با اختصاص مسیر مخصوص برای تردد ناوگان اتوبوسی، کنترل گذرنامه زائران در داخل اتوبوس و بر اساس شماره صندلی فروخته‌شده انجام و وسایل همراه زائران نیز با استفاده از ایکس ری پورتابل مستقر در محل توقف وسیله نقلیه کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: در مرز کشور عراق نیز با اختصاص مسیر مناسب برای تردد ناوگان، مسافران به‌منظور کنترل گذرنامه به سالن مسافری هدایت می‌شوند.

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی از انجام رایزنی با مقامات عراقی به‌منظور کنترل گذرنامه زائران در مرز این کشور در داخل اتوبوس خبر داد و ابراز امیدواری کرد در ایام سفرهای اربعین حسینی سال آینده و با هم‌افزایی، تعامل و همکاری مسئولان این کشور شاهد تحقق این مهم باشیم.

حسینی تصریح کرد: طرح اعزام اتوبوس یکسره زائران حسینی با هدف تسهیل سفرهای عتبات عالیات، کاهش ازدحام و معطلی زائران در مرزها و افزایش رفاه و آسایش آنان اجرا می‌شود.

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