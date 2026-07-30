قیمت نفت تثبیت شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تمرکز معامله‌گران بر تحولات و ارزیابی میزان درگیری‌ها در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های پرنوسان روز پنجشنبه (هشتم مرداد) تثبیت شود.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۵۶ دقیقه روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۲۹ درصد افزایش به ۹۱ دلار برای هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در ساعت‌های ابتدایی معامله‌های امروز رقم ۸۹ دلار و ۲ سنت را ثبت کرده بود.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۷ سنت یا ۰.۲۰ درصد کاهش، ۸۴ دلار و ۲۹ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت نفت آمریکا هم در ساعت‌های ابتدایی معامله‌ها به ۸۳ دلار و ۲۱ سنت برای هر بشکه رسیده بود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت: تا زمانی که عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد نشود، صرف ریسک نفت در قیمت‌ها لحاظ می‌شود. امید به دیپلماسی خوب است، اما بازار واقعیت درگیری‌های مداوم منطقه را ارزیابی می‌کند.

تنگه هرمز که به‌طور معمول گذرگاه حدود یک‌پنجم جریان نفت و گاز جهان است، از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) همچنان کانون توجه بازارهای نفت قرار گرفته است.

واترر افزود: اگرچه نفت خام همچنان از مسیرهای جایگزین عرضه می‌شود، اما نقل‌وانتقال نفت از تنگه هرمز همچنان با محدودیت روبه‌روست. عبور امن تا زمان تداوم درگیری‌ها تضمین نمی‌شود.

به گفته تحلیلگران، تمرکز سرمایه‌گذاران بر مقدار نفت خارج‌شده از گلوگاه‌های مهم و احتمال دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیک معطوف شده است.

تنش‌های خاورمیانه همچنین حمل‌ونقل از طریق تنگه باب‌المندب را مختل کرده و جریان‌های جهانی نفت را افزون‌بر تنگه هرمز تحت‌تأثیر قرار داده است.

حمد حسین، تحلیلگر شرکت کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی گفت: با توجه به اختلال در جریان نفت از چند گلوگاه دریایی و همچنین کاهش سریع ذخیره‌سازی‌ها نفت جهان، احتمال می‌رود قیمت‌ها حتی از سطح کنونی هم بالاتر روند.

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