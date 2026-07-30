آغاز سفرهای دریایی اربعین از خرمشهر به بصره

به گزارش ایلنا، الله‌مراد عفیفی‌پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز سفرهای دریایی ویژه اربعین در مسیر خرمشهر - بصره خبر داد و گفت: شناور مسافری این مسیر از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و امکانات رفاهی و خدماتی مناسبی برای زائران در بندر خرمشهر فراهم شده است.

عفیفی پور اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، با توجه به کوتاه و مناسب بودن مسیر دریایی بین بندر خرمشهر و بندر بصره، شناور مسافری ویژه‌ای برای جابه‌جایی زائران اربعین در این مسیر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این شناور با ظرفیت ۲۳۴ نفر از روز گذشته نخستین سفر رفت و برگشت خود را آغاز کرده و از امکانات مناسب، استانداردهای ایمنی بالا و تجهیزات مدرن برخوردار است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به زیرساخت‌های فراهم شده در بندر خرمشهر گفت: امکانات ترمینالی و رفاهی متناسب با نیاز زائران در بندر خرمشهر مهیا شده است تا زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات و یا بازگشت از سفر زیارتی خود را دارند، بتوانند با آرامش و سهولت از این خدمات استفاده کنند.

وی درباره مدت زمان سفر دریایی خرمشهر به بصره اظهار کرد: با توجه به اینکه شناور در مسیر رودخانه اروند تردد می‌کند، زمان این سفر حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه تا یک ساعت و ۳۰ دقیقه است.

عفیفی‌پور با بیان اینکه تنها مسیر دریایی برای دسترسی به بندر بصره، مسیر خرمشهر - بصره است، گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی بندر بصره و دسترسی از طریق اروندرود، مسیر دریایی دیگری برای انتقال زائران به بصره وجود ندارد.

وی در خصوص نحوه تهیه بلیت سفر دریایی اربعین نیز تأکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی سودجویان، بلیت این سفر صرفاً به صورت حضوری و تنها در محل ترمینال بندر خرمشهر به فروش می‌رسد و زائران باید از خرید بلیت از سایر مراجع خودداری کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره نرخ بلیت نیز گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های راهبری شناور نسبت به سال گذشته، قیمت بلیت هر نفر برای سفر یک‌طرفه یک میلیون تومان تعیین شده است. این رقم در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار تومان بود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از مسیر دریایی برای سفر اربعین افزود: این سفر علاوه بر برخورداری از ایمنی بالا، مسیری زیبا و خاطره‌انگیز دارد و بار همراه زائران نیز به صورت رایگان توسط شناور حمل می‌شود که از مزیت‌های این شیوه سفر به شمار می‌رود.

عفیفی‌پور در پایان درباره مدارک مورد نیاز برای سفر دریایی اربعین گفت: مدارک مورد نیاز برای خروج از کشور از طریق مرز دریایی تفاوتی با مرزهای زمینی ندارد و زائران باید مدارک معتبر سفر و گذرنامه خود را همراه داشته باشند.

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