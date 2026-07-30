حل موانع صادرات برق
وزیر نیرو در دیدار با تشکلهای صنعت آب و برق گفت: تمام همت ما از آغاز دولت چهاردهم بسیج بود تا محیط کسبوکار صنعت برق را جذاب کنیم، سرمایهگذاری تسهیل و مصرف منطقی شود.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، نشست هماندیشی وزیر نیرو با تشکلهای صنعت آب و برق، پیرامون صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات با حضور عباس علیآبادی برگزار شد.
وزیر نیرو در این نشست، با بیان اینکه موفقیت بزرگ ما صرفاً کاهش مصرف نیست؛ بلکه مدیریت صحیح مصرف است، تاکید کرد بر اساس گزارشها، تاکنون از اوج مصرف که بیش از 76 هزار مگاوات بود، عبور کردهایم و نمودار مصرف نزولی شده که امیدواریم روند مصرف همچنان نزولی بماند. یکی دیگر از موفقیتهای مهم این است که با وجود شش سال خشکسالی، تاکنون ناچار به اجرای برنامهریزی گسترده برای قطع آب نشدهایم. این دستاورد حاصل برنامهریزی، تلاش شبانهروزی و همکاری مردم است. امروز در شرایطی قرار داریم که با وجود فشارهای سنگین، از جمله جنگ و حملات دشمن، توانستهایم خدمات آب و برق را پایدار نگه داریم.
وزیر نیرو در ادامه به افزایش صرفهجویی مردم در شرایط جنگی اشاره کرده و یادآور شد: در روزهایی که استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان تحت فشار شدید گرما و آثار حملات دشمن بودند، از مردم درخواست کردیم با مدیریت مصرف، به هموطنان خود کمک کنند. همان لحظه کاهش مصرف برق رقم خورد و این، افتخار بزرگی برای ملت ایران بود. این همدلی و اتحاد، سرمایهای تمدنی و ارزشمند برای کشور است. از همه مردم عزیز بابت این همراهی صمیمانه تشکر میکنم. همچنین امیدوارم با همکاری دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. مشکلاتی وجود دارد اما با برنامهریزی و هماهنگی، امیدواریم تا پایان فصل گرم بدون خاموشی گسترده از این دوره عبور کنیم.
او با اشاره به اینکه کیفیسازی خدمات و توسعه زیرساختها از مهمترین اولویتهای ماست، اعلام کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا محیط کسبوکار را برای سرمایهگذاری هرچه بیشتر تسهیل کنیم، اصلاح الگوی مصرف برق را ادامه دهیم و گامهای مؤثر و بزرگی در مسیر توسعه کشور برداریم. امروز موانع صادرات نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است؛ هرچند همچنان چالشهایی وجود دارد که با همکاری و همفکری، قابل حل خواهند بود.
حل موانع صادرات برق در دولت چهاردهم
علیآبادی ادامه داد: تمام همت ما بسیج بود تا محیط کسبوکار صنعت برق را جذاب کنیم، سرمایهگذاری تسهیل و مصرف منطقی شود، یعنی هرکس مصرف میکند، ارزش کالای مصرفیاش را بداند؛ بنابراین باید اقتصاد برق را اصلاح کنیم. امروز دیگر مانعی برای صادرات و تاسیس نیروگاه وجود ندارد، گرچه در بسیاری از حوزهها هنوز مشکلاتی وجود دارد اما تعداد عرصههایی که مشکلات آنها حل شده کم نیستند.
وزیر نیرو ضمن تاکید بر عزم جدی دولت چهاردهم برای تقویت صنعت آب و برق دارد، اذعان کرد: تأکید ما این است که اقتصاد صنعت برق باید به سمت خوداتکایی حرکت کند و همین سیاست را دنبال میکنیم. خوشبختانه دولت این ضرورت را بهخوبی درک کرده و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین لازم، حمایت مؤثری از این رویکرد به عمل آورده است. این همراهی، فرصت ارزشمندی برای اصلاح ساختارها و حرکت به سمت پایداری اقتصادی صنعت برق فراهم کرده است.
هدف از برگزاری این نشست، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مهندسی، فنی و اقتصادی کشور برای توسعه تولید، صادرات خدمات فنی و مهندسی و تقویت حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی تأکید بود. نمایندگان شرکتهای خصوصی، دستگاه قضا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مربوط، در این نشست به گفتوگو با وزیر نیرو پرداختند و از چالشها و پیچیدگیهای فعالیت فنی و خدماتی در صنعت آب و برق سخن گفتند.