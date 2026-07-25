جابهجایی ۸۲۶ دستگاه خودرو در مسیر دریایی کیش طی هفته گذشته
تاریخ انتشار: شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ طی هفته گذشته، ۸۲۶ دستگاه خودروی سواری و ۴ هزار و ۸۳۴ مسافر از مسیر دریایی کیش تردد کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته، در مجموع ۴ هزار و ۸۳۴ مسافر و سرنشین خودرو از طریق شناورهای مسافری و لندینگکرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردند که از این تعداد، یکهزار و ۸۰۹ نفر مسافر ورودی و ۳ هزار و ۲۵ نفر خروجی بودند.
در این بازه زمانی، ۱۰۵ سفر توسط شناورهای خودروبر (لندینگکرافت) انجام شد که طی آن، ۸۲۶ دستگاه خودرو جابهجا شد؛ از این تعداد، ۲۷۷ دستگاه خودرو وارد جزیره کیش و ۵۴۹ دستگاه از جزیره خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۸۳۱ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و یکهزار و ۶۴۷ سرنشین در مسیر خروجی با این شناورها جابهجا شدند.
در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۹۶ سفر دریایی (۴۸ ورود و ۴۸ خروج) انجام شد که طی آن، ۲ هزار و ۳۵۶ مسافر جابهجا شدند؛ از این تعداد، ۹۷۸ نفر مسافر ورودی و یکهزار و ۳۷۸ نفر مسافر خروجی بودند.
با تداوم سفرهای تابستانی، بنادر کیش و ناوگان دریایی فعال در مسیرهای کیش، چارک و آفتاب با استفاده از ظرفیتهای عملیاتی خود، خدماترسانی به مسافران و جابهجایی خودروها را بهصورت مستمر ادامه میدهند.