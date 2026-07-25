به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۳۲ پرواز ورودی و ۳۴ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

بر اساس این آمار، ۲ هزار و ۵۵۹ مسافر از طریق پروازهای ورودی وارد جزیره کیش شدند و ۳ هزار و ۷۵۷ مسافر نیز با پروازهای خروجی، این جزیره را به مقصد سایر شهرهای کشور ترک کردند.

در این بازه زمانی، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام ۴۶ پرواز شامل ۲۲ پرواز ورودی و ۲۴ پرواز خروجی، بیشترین سهم از عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش را به خود اختصاص داد و در مجموع ۴ هزار و ۴۵۵ مسافر را جابه‌جا کرد.

همچنین شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام ۱۴ پرواز، یک‌هزار و ۴۹۶ مسافر و شرکت هواپیمایی کارون با انجام ۶ پرواز، ۳۷۵ مسافر را جابه‌جا کردند.

در حال حاضر، فرودگاه بین‌المللی کیش با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های زیرساختی و عملیاتی خود، روند ارائه خدمات فرودگاهی و تسهیل ترافیک هوایی مسافران را به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در مسیرهای مختلف پروازی کشور دنبال می‌کند.

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