معاون اعتباری بانک کشاورزی:
بانک کشاورزی در کمتر از ۷ ماه ۷۰ همت «نویپو» صادر کرد
معاون اعتباری بانک کشاورزی با اشاره به افزایش «نویپو» صادره این بانک به ۷۰ همت، گفت: فعالان حوزه دام و طیور با استفاده از ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» طی حدود هفت ماه گذشته موفق به خرید بیش از یک میلیون تن نهاده از طریق سامانه بازارگاه شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدرضا پویافرد با بیان این مطلب افزود: مجموع درخواستهای ثبتشده در پلتفرم «پالیز» به ۲۲ هزار و ۷۱۴ پرونده به ارزش بیش از ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشاندهنده اقبال گسترده تولیدکنندگان بخش دام و طیور از ابزار تأمین مالی زنجیرهای بانک کشاورزی است.
وی افزود: پس از بررسی پروندهها در شعب این بانک در سراسر کشور، تا کنون ۷۰۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» برای ۶ هزار و ۷۸۴ مشتری صادر شده و ۱۱ هزار و ۷۶۳ پرونده به ارزش یک میلیون و ۴۱۲ هزار میلیارد ریال نیز در مراحل بررسی، اعتبارسنجی، تکمیل مدارک و کارشناسی در شعب بانک کشاورزی قرار دارند.
معاون اعتباری بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این ابزار، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران و مرغداران است، گفت: با طراحی الگوی جدید اعتباری در سامانه «بازارگاه»، تولیدکنندگان نهاده مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری و به طور مستقیم از واردکننده خریداری میکنند.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با صدور ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» بهعنوان جایگزین وجه نقد، امکان تأمین نهادهها توسط اعضای زنجیره تأمین دام و طیور بدون نیاز به آورده نقدی را فراهم کرده است.
این گزارش میافزاید: پس از مراجعه دامدار یا مرغدار به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور و انجام فرایند اعتبارسنجی در کوتاهترین زمان ممکن، ضمانتنامهای به مبلغ مورد نیاز برای متقاضی صادر شده و هیچ مبلغی نیز بهعنوان آورده نقدی از گیرنده ضمانتنامه دریافت نخواهد شد. پس از صدور ضمانتنامه، کیف پول «نویپو»ی متقاضی به میزان مبلغ مورد نظر شارژ شده و با انتقال این اعتبار به سامانه «بازارگاه»، متقاضی صرفاً مجاز به خرید نهاده از این سامانه خواهد بود.
دریافت «نویپو» با اتصال کامل به سامانه «بازارگاه» و پلتفرم «پالیز» و از طریق کیف پول اعتباری «گرینپی» اجرا میشود و با اعتبارسنجی تولیدکنندگان و صدور ضمانتنامه با کارمزد سالانه حداکثر ۲٫۲۵ درصد، زمینه دسترسی سریع، شفاف و هدفمند به نهادههای دامی را فراهم میکند.