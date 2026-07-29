متقینیا تشریح کرد:
تأمین مالی 133 همتی در چهار ماهه نخست سال؛ رویکرد هدفمند بانک کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح عملکرد این بانک در چهار ماهه نخست سال جاری، از اختصاص بیش از 133 هزار میلیارد تومان حمایت مالی به زنجیرههای تولید و صنایع غذایی خبر داد و این اقدام را گامی راهبردی برای پایداری امنیت غذایی و تقویت تولید ملی دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی وهب متقینیا تأکید کرد: این حجم از منابع با رویکردی هدفمند و از طریق تلفیق تسهیلات نقدی با ابزارهای نوین تعهدی، جهت تأمین سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای فعال به تولیدکنندگان و بهرهبرداران اختصاص یافته است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری، بانک کشاورزی 88 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی پرداخت کرده و در کنار آن، حدود 45 هزار میلیارد تومان نیز ابزارهای تعهدی صادر شده است که در مجموع، رقم حمایت بانک از بخشهای مولد به بیش از 133 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی این آمار را بیانگر جهتگیری روشن بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولید داخلی، حفظ اشتغال و تقویت تابآوری بخش کشاورزی در برابر محدودیتهای تأمین مالی دانست و اظهار داشت: بخش مهمی از این منابع به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای فعال و پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط در زنجیره ارزش اختصاص یافته تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی و فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی بدون پایداری مالی تولیدکنندگان قابل تحقق نیست، ادامه داد: یکی از مأموریتهای اصلی بانک کشاورزی این است که منابع مالی را به شکلی هدایت کند که مستقیماً در خدمت استمرار تولید و کاهش وقفه در تأمین نهادهها و محصولات اساسی قرار گیرد.
متقینیا تأمین مالی بهموقع را زمینهساز کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتپذیری فعالان این بخش دانست و افزود: در چهار ماهه نخست 1405، استفاده از ابزارهای تعهدی در بانک کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 300 درصد افزایش یافته که نشان میدهد مسیر تأمین مالی در این بانک از شیوههای سنتی صرف عبور کرده و به سمت ابزارهای هوشمند، زنجیرهمحور و کمهزینهتر حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: حتی اگر فقط سه ابزار کلاسیک شامل ضمانتنامه، اعتبار اسنادی داخلی و اوراق گام را مبنا قرار دهیم، در همین دوره نیز رشد حدود 92 درصدی ثبت شده است که نشاندهنده افزایش تقاضا و نیز تقویت زیرساختهای عملیاتی بانک برای پاسخگویی به نیازهای بخش تولید است. اما آنچه جهش واقعی را رقم زده، ورود ابزارهای جدیدی مانند برات الکترونیکی سپامی و به ویژه اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» به سبد خدمات بانک کشاورزی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه آینده تأمین مالی بخش کشاورزی در گرو توسعه ابزارهای زنجیرهای و دیجیتال است، گفت: «نویپو» به ما این امکان را داده است که تأمین مالی را از سطح پرداخت مستقیم فراتر ببریم و آن را در بستر واقعی خرید، فروش، تحویل نهاده و تسویه بین حلقههای مختلف زنجیره تولید مستقر کنیم.
وی افزایش شفافیت، کاهش زمان گردش اسناد و پایین آوردن هزینه مبادله برای تولیدکننده را سه مورد از مهترین آثار توسعه ابزارهای تعهدی دانست و با تأکید بر اینکه بانک کشاورزی صرفاً یک نهاد پرداختکننده تسهیلات نیست، اظهار داشت: نگاه ما این است که بانک باید نقش توسعهای خود را در اقتصاد کشاورزی ایفا کند؛ یعنی علاوه بر تأمین منابع، به کارآمدسازی جریان مالی در زنجیره تولید نیز کمک کند.
به گفته وی، وقتی تأمین مالی با ساختار زنجیره تولید منطبق باشد، امکان انحراف منابع کاهش مییابد و اثربخشی حمایت بانکی افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اهمیت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در این بخش گفت: بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال در کشاورزی و صنایع غذایی بر دوش واحدهایی است که ممکن است از نظر اندازه بزرگ نباشند، اما نقش آنها در پایداری عرضه بسیار تعیینکننده است.
وی افزود: یکی از اولویتهای بانک کشاورزی، تسهیل دسترسی همین واحدها به تسهیلات نقدی و ابزارهای اعتباری است تا بتوانند بدون وقفه در چرخه تولید باقی بمانند.
متقینیا توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، گسترش اعتباردهی هدفمند و پشتیبانی از زنجیرههای راهبردی تولید را از جمله راهبردهای اساسی حوزه اعتباری بانک کشاورزی در سال جاری دانست و تأکید کرد: هر میزان که بتوانیم تأمین مالی را دقیقتر، سریعتر و متناسبتر با نیاز واقعی تولیدکنندگان طراحی کنیم، به همان میزان در تقویت امنیت غذایی، پایداری تولید داخلی و حمایت از اشتغال ملی موفقتر خواهیم بود.