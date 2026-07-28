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طی چهار ماه نخست سال جاری صورت گرفت:

بازگشت ۱۲۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت با تأمین مالی ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی

بازگشت ۱۲۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت با تأمین مالی ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی
کد خبر : 1820459
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با حمایت بانک کشاورزی و در چارچوب سیاست‌های این بانک برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کمک به رونق تولید، از ابتدای سال 1405 تا پایان تیرماه، زمینه احیای 120 طرح تولیدی راکد و نیمه‌تمام در بخش کشاورزی و صنایع وابسته فراهم شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با تأمین مالی 12 هزار و 378 میلیارد ریالی طی چهار ماهه نخست سال جاری، زمینه بازگرداندن این طرح‌ها به چرخه فعالیت را فراهم کرده و از توقف بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها، هدررفت منابع و بروز آسیب‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی جلوگیری کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی واحدهای راکد انجام شده و می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی منجر شود.

این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که تعدادی از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، بانک کشاورزی با تداوم حمایت از طرح‌های راکد و نیمه‌تمام، برنامه جدی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور در دستور کار دارد.

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