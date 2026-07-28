بازگشت ۱۲۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت با تأمین مالی ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با تأمین مالی 12 هزار و 378 میلیارد ریالی طی چهار ماهه نخست سال جاری، زمینه بازگرداندن این طرح‌ها به چرخه فعالیت را فراهم کرده و از توقف بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها، هدررفت منابع و بروز آسیب‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی جلوگیری کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی واحدهای راکد انجام شده و می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی منجر شود.

این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که تعدادی از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، بانک کشاورزی با تداوم حمایت از طرح‌های راکد و نیمه‌تمام، برنامه جدی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور در دستور کار دارد.

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