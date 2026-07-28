طی چهار ماه نخست سال جاری صورت گرفت:
بازگشت ۱۲۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت با تأمین مالی ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی
با حمایت بانک کشاورزی و در چارچوب سیاستهای این بانک برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی کشور و کمک به رونق تولید، از ابتدای سال 1405 تا پایان تیرماه، زمینه احیای 120 طرح تولیدی راکد و نیمهتمام در بخش کشاورزی و صنایع وابسته فراهم شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با تأمین مالی 12 هزار و 378 میلیارد ریالی طی چهار ماهه نخست سال جاری، زمینه بازگرداندن این طرحها به چرخه فعالیت را فراهم کرده و از توقف بیشتر سرمایهگذاریها، هدررفت منابع و بروز آسیبهای اقتصادی و اشتغالزایی جلوگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تکمیل طرحهای نیمهتمام و فعالسازی واحدهای راکد انجام شده و میتواند به افزایش بهرهوری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی منجر شود.
این گزارش میافزاید: در شرایطی که تعدادی از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت با محدودیتهای مالی روبهرو هستند، بانک کشاورزی با تداوم حمایت از طرحهای راکد و نیمهتمام، برنامه جدی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور در دستور کار دارد.