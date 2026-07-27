با عاملیت بانک کشاورزی، پرداخت مطالبات گندمکاران از 110 همت گذشت
بانک کشاورزی با واریز ۱۷ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران، مجموع پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رساند و بار دیگر نقش محوری خود را بهعنوان بانک عامل خرید تضمینی گندم در حمایت از تولید ملی و تأمین امنیت غذایی کشور به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در ادامه ایفای مسئولیت ملی خود بهعنوان بانک عامل خرید تضمینی گندم، بلافاصله پس از تخصیص۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع خرید تضمینی گندم در روز چهارم مردادماه، فرآیند واریز مطالبات گندمکاران را آغاز و با سرعت و دقت به انجام رساند تا مجموع پرداختیهای انجامشده به کشاورزان از مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
بر اساس این گزارش، مدیریت واریز مطالبات گندمکاران، ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید، تقویت نقدینگی فعالان بخش کشاورزی و استمرار چرخه تولید محصولات راهبردی، بهویژه گندم، ایفا میکند و از ارکان مهم تحقق امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
بانک کشاورزی در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیت گسترده شعب، زیرساختهای الکترونیکی و آمادگی عملیاتی مناسب، همواره تلاش کرده است پرداخت مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن پس از تأمین اعتبار انجام شود و این روند بدون وقفه ادامه یابد. بر همین اساس، تمامی شعب و واحدهای ستادی مرتبط این بانک با اولویتبخشی به تسویه مطالبات گندمکاران، آمادگی کامل دارند تا به محض واریز وجوه توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها، نسبت به واریز آنی و مستمر مبالغ به حساب ذینفعان اقدام کنند.
بانک کشاورزی بهعنوان بازوی مالی بخش کشاورزی کشور، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند خرید تضمینی محصولات اساسی و پشتیبانی از زنجیره تأمین غذا را از مهمترین مأموریتهای خود میداند و با تداوم این رویکرد، نقش مؤثر خود را در تحقق سیاستهای کلان امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی ادامه خواهد داد.