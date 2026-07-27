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رشد ۵ برابری پرداخت تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی

رشد ۵ برابری پرداخت تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1820455
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پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از نظر مبلغ ۵ برابر و از نظر تعداد ۴ برابر افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 1194 فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به مبلغ 5245 میلیارد ریال پرداخت کرده است؛ اقدامی که در راستای حمایت از تأمین مسکن ایمن و استاندارد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است.

بر اساس این گزارش، میزان تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر مبلغ ۵ برابر و از نظر تعداد ۴ برابر رشد داشته است؛ روندی که بیانگر توجه ویژه این بانک به نیازهای مسکن جامعه روستایی، به‌ویژه کشاورزان و اقشار مولد و تلاشگر روستاهاست.

بانک کشاورزی همچنین در چهار ماهه نخست سال جاری، ۹۱۸ میلیارد ریال نیز تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان به معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی پرداخت کرده است.

شایان ذکر است؛ پرداخت این تسهیلات علاوه بر کمک به تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای روستایی و اقشار کم‌برخوردار، در مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی واحدهای مسکونی، بهبود بافت و سیمای روستاها، ارتقای سطح بهداشت و آسایش و افزایش رفاه خانوارهای روستایی نقش مؤثری دارد.

بانک کشاورزی با حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، در کنار ایفای نقش توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود، به تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها و کاهش زمینه‌های مهاجرت از این مناطق کمک می‌کند؛ رویکردی که در شرایط کنونی، به منظور حمایت از جامعه مولد روستایی به عنوان بازیگران اصلی تامین امنیت غذایی کشور و تقویت زیرساخت‌های زندگی در روستاها، بیش از پیش حائز اهمیت است.

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