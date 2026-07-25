جهش 9 برابری پرداخت تسهیلات غیرحضوری بانک کشاورزی در سال جاری

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حجم تسهیلات پرداختی در بستر پلتفرم‌های دیجیتال این بانک در چهار ماهه نخست سال 1405 از رقم 18 هزار و 477 میلیارد ریال در مدت مشابه سال گذشته، به بیش از 171 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

بر اساس این گزارش، جهش 826 درصدی در مبلغ پرداخت تسهیلات غیرحضوری، با افزایش قابل‌توجه در تعداد فقره‌های پرداختی نیز همراه بوده است؛ به‌طوری‌که تعداد تسهیلات اعطایی غیرحضوری از 9 هزار و 804 فقره در چهار ماهه نخست سال 1404، با 799 درصد افزایش، به 88 هزار و 111 فقره در سال جاری رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: اجرای برنامه‌های این بانک در حوزه توسعه خدمات دیجیتال از جمله سامانه‌های «باران» و «آسان» با هدف تسهیل در دسترسی به منابع مالی و کاهش مراجعه حضوری به شعب، سهم عمده‌ای از تقاضا را به درگاه‌های غیرحضوری بانک کشاورزی منتقل کرده است.

گفتنی است، مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی (اعم از حضوری و غیرحضوری) در چهار ماهه ابتدایی سال 1405 بالغ بر 885 هزار و 479 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی 67 درصدی را نشان می‌دهد.

بانک کشاورزی با هدف حمایت از پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین در بخش کشاورزی، ارتقای ابزارهای بانکداری الکترونیک و تسریع در تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان این بخش و مشتریان حقوقی بزرگ را به عنوان یکی از محورهای اصلی استراتژی اعتباری خود دنبال می‌کند.

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