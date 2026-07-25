در همایش منطقهای روسای شعب بانک عنوان شد:
توسعه ابزارهای بانکداری نوین؛ نقشه راه بانک کشاورزی برای افزایش سهم از بازار
در همایش روسای شعب بانک کشاورزی در استان البرز، معاونان مدیرعامل این بانک، تمرکز بر توسعه نوآوریهای پلتفرمی و ارائه خدمات نوین دیجیتال به نسل جدید را به عنوان نقشه راه عملیاتی بانک کشاورزی به منظور دستیابی به «توسعه بازار و سودآوری پایدار» عنوان کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این همایش، معاون مدیرعامل این بانک در حوزه بازاریابی و هماهنگی امور شعب با اشاره به شعار «توسعه بازار و سودآوری پایدار» به عنوان شعار محوری بانک کشاورزی در سال جاری، گفت: دستیابی به سهم حداکثری از بازار مالی کشور نیازمند اشراف کامل و دقیق همکاران بر خطمشیهای ابلاغی اعتباری و تجهیز منابع است.
الهداد محمدیمفرد افزود: شعب باید با ارتقای دانش تخصصی و آموزش مستمر کارکنان، آمادگی لازم را برای مواجهه با نیازهای متنوع مشتریان بهویژه مشتریان حقوقی بزرگ بخش کشاورزی و صنایع وابسته کسب کنند.
وی با تبیین ضرورت توجه هرچه بیشتر کارکنان این بانک به «نهضت مذاکره»، افزود: با تقویت کار تیمی، همت مضاعف و شناسایی ظرفیتهای محلی و منطقهای، فرآیند جذب منابع ارزانقیمت در بانک شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
محمدیمفرد بهرهگیری از ابزارهای تعهدی نظیر ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی داخلی (LC) را زمینهساز کاهش هزینههای مالی زنجیره تأمین کشاورزی و صنایع غذایی و ایجاد درآمدهای کارمزدی مستمر، برای بانک دانست و گفت: افزایش بکارگیری این ابزار توسط فعالان اقتصادی، منجر به سودآوری پایدار و افزایش سهم بانک از نقدینگی بخشهای مولد خواهد شد.
در بخش دیگری از این همایش، معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه توسعه کسبوکار، ضمن تشریح و تبیین چشمانداز آینده بانک در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: سودآوری پایدار در دنیای امروز بدون گذار کامل به بانکداری دیجیتال محقق نخواهد شد.
رضا حسینی افزود: آینده بانک کشاورزی بر پایه نوآوریهای پلتفرمی، توسعه اپلیکیشنهای هوشمند و کاربرپسند و یکپارچهسازی ابزارهای مالی دیجیتال استوار است.
وی تأکید کرد: بانک کشاورزی مصمم است با ارائه راهحلهای نوین و پلتفرممحور، نقش پیشرو خود را در حمایت از امنیت غذایی و مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین بخش کشاورزی ایفا کند.
معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه توسعه کسبوکار با تأکید بر ضرورت جذب نسل جوان (نسل Z) به عنوان مشتریان آینده این بانک، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده شعب بانک با تسلط بر ابزارهای دیجیتال جدید و معرفی فعالانه آنها، فرآیندهای ارائه خدمت را سادهسازی خواهند کرد.
وی جذب نسل جوان را مستلزم ارائه خدمات سریع و در بستر ابزارهای بانکداری الکترونیک دانست و افزود: شعب بانک به عنوان پیشگامان عملیاتیسازی خدمات نوین و ابزارهای نوین پلتفرمی میتوانند ضمن کاهش هرچه بیشتر فاصله با استانداردهای بانکداری مدرن جهانی، تجربه کاربری متفاوتی را برای مشتریان رقم بزنند.
شایان ذکر است، همایش رؤسای شعب استان البرز با حضور الهداد محمدیمفرد، معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و هماهنگی امور شعب، و رضا حسینی، معاون مدیرعامل در توسعه کسبوکار، با هدف بررسی دستاوردهای سال ۱۴۰۴ و ترسیم برنامه تحولی سال ۱۴۰۵ در سالن جلسات مدیریت این استان برگزار شد. در این نشست تخصصی، راهکارهای ارتقای شاخصهای عملکردی شعب، مدیریت بهینه نقدینگی و روشهای نوین تأمین مالی زنجیره ارزش کشاورزی مورد واکاوی قرار گرفت.
در جریان این همایش، شعبان محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی در استان البرز، ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر همکاران صف در مسیر پیشبرد اهداف بانک در سال ۱۴۰۴، گزارشی جامع از آخرین وضعیت عملکردی شعب استان ارائه کرد.