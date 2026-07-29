به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به همراه هیأتی از مسئولان، از زیرساخت‌ها، خطوط تولید و ظرفیت‌های صنعتی شرکت سایپا دیزل بازدید کرد.

در جریان این بازدید، نشست مشترکی با حضور محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل سایپا دیزل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکت برگزار شد و ظرفیت‌های توسعه همکاری در زمینه تأمین ناوگان مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نصرتی با اشاره به اهمیت خودروهای تجاری در حوزه‌های خدمات شهری، عملیاتی و حمل‌ونقل، اظهار کرد: بهره‌وری این خودروها زمانی افزایش می‌یابد که علاوه بر کیفیت مناسب، از کاربری‌سازی متناسب با نیازهای عملیاتی و شبکه خدمات پس از فروش توانمند برخوردار باشند.

وی با اشاره به عملکرد سایپا دیزل در سال گذشته افزود: این شرکت در زمینه رشد تولید، ارتقای کیفیت، بهبود عملکرد عملیاتی، افزایش سهم بازار و توسعه سبد محصولات، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت کارآمد در این مجموعه است.

معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت توسعه ناوگان خدمات شهری، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل عمومی گفت: سایپا دیزل به عنوان یکی از باسابقه‌ترین تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور، با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، شبکه گسترده خدمات پس از فروش و توانمندی در حوزه کاربری‌سازی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای این بخش ایفا کند.

وی همچنین شبکه خدمات پس از فروش سایپا دیزل و توانمندی شرکت ایران کاوه در حوزه کاربری‌سازی را از مزیت‌های مهم گروه خودروسازی سایپا برشمرد و افزود: هم‌افزایی میان توان تولید، خدمات پس از فروش و ظرفیت‌های تخصصی، بستر مناسبی برای توسعه همکاری با شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فراهم کرده است.

نصرتی در پایان با اعلام آمادگی وزارت کشور برای گسترش همکاری با سایپا دیزل خاطرنشان کرد: با تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک، می‌توان از ظرفیت‌های این شرکت در توسعه ناوگان خدماتی و حمل‌ونقل کشور بهره بیشتری برد.

ثبت رکوردهای جدید در حوزه تولید و کیفیت

در ادامه این نشست، محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل سایپا دیزل، با اشاره به عملکرد این شرکت گفت: سایپا دیزل در سال گذشته با ثبت رکوردهای جدید در حوزه تولید و کیفیت، جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور ارتقا داد.

وی افزود: کامیونت فوتون M4 در بخش خودروهای تجاری سبک و کشنده دانگ‌فنگ GX560 در بخش خودروهای تجاری سنگین، موفق به کسب برترین جایگاه کیفی در میان محصولات هم‌رده داخلی شدند و همکاری با برندهای معتبر جهانی همچون فوتون و دانگ‌فنگ، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه محصولات این شرکت است.

سهیل‌نژاد در پایان تأکید کرد: سایپا دیزل با اتکا به ظرفیت‌های موجود، آمادگی دارد نقش پررنگ‌تری در تأمین ناوگان مورد نیاز کشور ایفا کند.

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