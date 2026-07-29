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اعلام شرایط پیش‌فروش قطعی چانگان CS55 پلاس وارداتی + بخشنامه

اعلام شرایط پیش‌فروش قطعی چانگان CS55 پلاس وارداتی + بخشنامه
کد خبر : 1820444
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پیش‌فروش قطعی خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس از روز یک‌شنبه ۱۱ مردادماه در سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح پیش‌فروش قطعی خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس از ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۱۱ مردادماه آغاز خواهد شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

خودروی یاد شده با قیمت قطعی عرضه می‌شود و موعد تحویل آنها دی‌ماه سال جاری خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

لازم به ذکر است، در این طرح محدودیت کد ملی اعمال شده و امکان صلح قرارداد نیز برای متقاضیان وجود نخواهد داشت.

دریافت بخشنامه: www.saipacorp.com

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