تحول در مدیریت سرمایه انسانی و حرکت به سمت تفکر سیستمی/ مدیریت تعهدات معوق سایپا بدون توقف تولید و تعدیل نیرو

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، نشست تخصصی حوزه منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا با هدف تبیین سیاست‌های کلان مدیریتی، توسعه تفکر سیستمی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای پرسنلی با حضور مدیرعامل گروه، معاون منابع انسانی و مدیران ارشد این حوزه در شرکت زامیاد برگزار شد.

در این نشست، هماهنگی راهبردی میان شرکت‌های تابعه و راهکارهای ارتقای مدیریت سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با اشاره به جایگاه سرمایه انسانی در زنجیره ارزش گروه گفت: مدیریت در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی‌تواند صرفاً فنی و تک‌بعدی باشد و موفقیت سازمان نیازمند توجه همزمان به ابعاد مختلف مدیریتی است.

وی افزود: رویکرد منابع انسانی باید متناسب با فرهنگ و هویت سازمانی هر شرکت تدوین شود؛ چراکه شرکت‌های گروه سایپا دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند و مدیران منابع انسانی باید ضمن پایبندی به سیاست‌های کلان گروه، شرایط و اقتضائات هر مجموعه را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند.

مدیریت تعهدات معوق بدون توقف تولید و تعدیل نیرو

مدیرعامل گروه سایپا با اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۴ و تعهدات باقی‌مانده از پیش‌فروش‌های سال‌های گذشته اظهار کرد: گروه سایپا با حجم قابل توجهی از تعهدات معوق مواجه بود، اما با انضباط مالی و تلاش مجموعه کارکنان، این مسیر بدون توقف تولید و بدون تعدیل حتی یک نفر از همکاران مدیریت شد.

حرکت منابع انسانی سایپا به سمت تفکر سیستمی

شیخ‌زاده همچنین بر ضرورت استقرار نظام‌های یکپارچه اطلاعاتی در حوزه منابع انسانی تأکید کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و مبتنی بر سیستم‌های علمی، یکی از الزامات مدیریت امروز است.

تأکید بر نگهداشت نخبگان و هدفمند شدن جذب نیرو

مدیرعامل گروه سایپا، نگهداشت نیروهای متخصص و نخبه را از اولویت‌های آینده این مجموعه دانست و گفت: آیین‌نامه‌ها نباید مانعی برای حفظ و ارتقای نیروهای توانمند باشند؛ از این رو باید سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت و انگیزشی برای حفظ نیروهای کلیدی طراحی شود.

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