معاون تولید، پشتیبانی و خدمات فنی گروه سایپا اعلام کرد:
کاهش ۶۹ درصدی خودروهای ناقص شرکت سایپا / بیش از ۴۰ روز است هیچ خودروی ناقصی تولید نمیشود
معاون تولید، پشتیبانی و خدمات فنی گروه خودروسازی سایپا از کاهش ۶۹ درصدی خودروهای ناقص این شرکت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ روز است که تمامی خودروهای تولیدی شرکت سایپا بهصورت کامل و تجاریشده از خطوط تولید خارج میشوند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، نخستین جلسه کارگاهی شورای معاونین گروه سایپا با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد این گروه، بهصورت میدانی و در محل یکی از پارکینگهای شرکت سایپا برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت تولید، تأمین، تکمیل خودروهای ناقص، جمعآوری خودروهای کف پارکینگ و روند تحویل خودروها به مشتریان بررسی شد.
سیدمجیدرضا طالبی، معاون تولید، پشتیبانی و خدمات فنی گروه خودروسازی سایپا، در حاشیه این نشست با اشاره به اجرای طرح جمعآوری، تکمیل و تجاریسازی خودروهای ناقص گفت: پس از بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سایپا در نهم خردادماه و با حمایتهای این سازمان و همچنین دادستان تهران، پروژه جمعآوری، تکمیل و تجاریسازی خودروهای ناقص آغاز شد.
وی افزود: این پروژه از دهم خردادماه در قالب برنامهای ۵۰ روزه آغاز شد. از اینرو پارکینگی که پیش از این محل نگهداری خودروهای ناقص بود، امروز به محل استقرار خودروهای تکمیلشده و آماده تحویل تبدیل شده و خودروها پس از انجام مراحل آمادهسازی و پلاکگذاری، برای تحویل به مشتریان ارسال میشوند.
طالبی با اشاره به نتایج این طرح گفت: تعداد خودروهای ناقص شرکت سایپا از ۱۲ هزار و ۷۷۰ دستگاه در دهم خردادماه، اکنون به حدود ۴ هزار دستگاه رسیده که نشاندهنده کاهش ۶۹ درصدی خودروهای ناقص است.
وی ادامه داد: برای تکمیل خودروهای باقیمانده نیز برنامهریزی لازم انجام شده و این خودروها تا پایان ماه جاری تکمیل و به مشتریان تحویل خواهند شد.
معاون تولید، پشتیبانی و خدمات فنی گروه سایپا با تأکید بر استمرار روند تولید بدون خودروی ناقص اظهار داشت: بیش از ۴۰ روز است که در خطوط تولید شرکت سایپا هیچ خودروی ناقصی تولید نمیشود و تمامی محصولات از جمله اطلس، شاهین و کوییک بهصورت کامل و تجاریشده از خطوط تولید خارج میشوند.
وی با قدردانی از همکاری زنجیره تأمین، شرکتهای مگاموتور و سازهگستر و کارکنان معاونت تولید گروه سایپا گفت: تلاش شبانهروزی همکاران در روزهای تعطیل و غیرتعطیل، نقش مهمی در اجرای موفق این پروژه داشته است.
طالبی در پایان با اشاره به همدلی میان مجموعههای خودروسازی و قطعهسازی گفت: با همکاری، هماهنگی و نگاه سیستمی حاکم بر زنجیره تولید، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و روند تولید و تحویل محصولات را با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه داد.