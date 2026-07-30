به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان با تأکید بر اهمیت عملیات اربعین به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل هوایی کشور اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ایمن و منظم پروازها، افزایش آمادگی زیرساخت‌های فرودگاهی، تأمین الزامات عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان حوزه‌های فرودگاهی و هوانوردی، خدمات زمینی، ایمنی و امنیت هوانوردی و تسهیل فرآیندهای اعزام و پذیرش زائران انجام شده و پیش بینی می‌شود فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها امسال پذیرای حدود ۶۵ هزار زائر باشد.

وی افزود: چهار فرودگاه ایلام، آبادان، اهواز و کرمانشاه به‌عنوان فرودگاه‌های پشتیبان پروازهای اربعین، مسئولیت پذیرش زائران ورودی از سایر فرودگاه‌های داخلی و انتقال آنان به مرزهای زمینی را بر عهده دارند. همچنین تاکنون فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد، کرمان، مشهد، اصفهان، تبریز، همدان، سمنان، یزد، اراک، ساری، رشت، بجنورد، اردبیل، بیرجند، شاهرود، گرگان، ارومیه، لامرد، شیراز، سبزوار، زاهدان و زنجان نیز با بسیج تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی، آماده اعزام زائران به کشور عراق هستند و تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک هوایی، افزایش ظرفیت پذیرش و اعزام پروازها و ارائه خدمات مطلوب به زائران در این فرودگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

دهقان با بیان اینکه عملیات اربعین از ۳۱ تیر ماه آغاز شده و تا ۱۶ مرداد ماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار تجمیعی عملیات پروازی اربعین از ۳۱ تیر تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۶ مرداد، در مجموع ۲۱۱ سورتی پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها شامل مشهد، گرگان، رشت، مهرآباد، بیرجند، تبریز، اصفهان و شیراز انجام شده و ۲۶ هزار و ۸۳۶ مسافر جابه‌جا شده‌اند؛ در این میان، فرودگاه مشهد با ۱۵۱ پرواز و جابه‌جایی ۱۸ هزار و ۳۸۱ مسافر، بیشترین سهم را در عملیات پروازی اربعین به خود اختصاص داده است.

به گفته دهقان، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نیز که عملیات از ۲۵ تیر ماه آغاز شده است، تاکنون ۳۸۴ پرواز انجام و ۴۶ هزار و ۴۲۹ مسافر اعزام و پذیرش شده‌اند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به آمادگی کامل بخش‌های عملیاتی صنعت هوانوردی علیرغم آسیب‌های وارد شده در جنگ رمضان تصریح کرد: مرکز کنترل فضای کشور، سامانه‌های ناوبری، تجهیزات کمک‌ناوبری، زیرساخت‌های فرودگاهی و واحدهای عملیاتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا عملیات پروازی اربعین مطابق الزامات ایمنی، استانداردهای هوانوردی و با حداکثر ضریب ایمنی، نظم و کیفیت خدمات اجرا شود.

وی افزود: تلاش مجموعه شرکت بر این است که با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه سفری ایمن، منظم و شایسته برای زائران حسینی فراهم شود و فرودگاه‌های کشور بتوانند نقش خود را در تسهیل عزیمت و بازگشت زائران به بهترین شکل ایفا کنند.

دهقان با قدردانی از تلاش کارکنان فرودگاه‌های کشور و مجموعه‌های فعال در صنعت هوانوردی خاطرنشان کرد: موفقیت عملیات اربعین حاصل هماهنگی و تلاش تمامی بخش‌های تخصصی صنعت هوانوردی است و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، بستر انجام پروازهایی ایمن، روان و منظم را برای زائران اربعین حسینی فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در پایان از همه زائران اربعین حسینی خواست حتماً از طریق مراجع رسمی نسبت به تهیه بلیط پروازهای هوایی اقدام کنند و در زمان مناسب در فرودگاه‌های مبدأ و مقصد حضور یابند و از همراه داشتن وسایل یا اقلام غیرمجاز خودداری کرده تا سفر آن‌ها با دعای مردم و خادمان‌شان در فرودگاه‌های کشور به سلامتی و به‌خوبی و خوشی در این ایام انجام شود.

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