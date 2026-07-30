تمدید تمامی مجوزها و مهلتهای ویژه دوران جنگ تا پایان شهریور
دبیر هیئت دولت از تمدید تمامی مجوزها و مهلتهای مصوب برای مدیریت شرایط جنگی تا پایان شهریور خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس ابلاغیه پنجم مردادماه «کامل تقوینژاد» دبیر هیئت دولت خطاب به اعضای هیئت وزیران، تمامی مجوزها و مهلتهایی که بهمنظور مدیریت مطلوب امور و رسیدگی به مسائل ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور پیشبینی شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
در پی ابلاغیه که در پی مباحث مطرحشده در جلسه ۳۱ تیرماه هیئت وزیران صادر شده، آمده است: «تمام مجوزها و مواعیدی که به جهت مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به کشور پیشبینی گردیده است، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید میشود.»
بر این اساس، مصوبات، مجوزها و مهلتهای ویژهای که پیشتر برای تسهیل اداره امور کشور و مدیریت شرایط ناشی از جنگ در نظر گرفته شده بود، با تصمیم هیئت وزیران تا پایان شهریورماه اعتبار خواهد داشت.