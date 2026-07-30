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قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی

قطع برق صالح آباد به دلیل حادثه فنی
کد خبر : 1820391
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به دلیل حادثه فنی ناشی از پرباری شبکه برق در یکی از خطوط تامین برق منطقه صالح‌آباد، بخشی از مشترکان گرانقدر دچار محدودیت در تامین برق شده‌اند.

به گزارش ایلنا، شرکت برق منطقه ای تهران اعلام کرد:  به اطلاع مردم شریف منطقه صالح آباد در جنوب غرب تهران می رساند؛  به دلیل حادثه فنی ناشی از پرباری شبکه برق در یکی از خطوط تامین برق منطقه ،بخشی از مشترکان گرانقدر دچار محدودیت در تامین برق شده اند.

 در همین راستا  گروه های عملیاتی برق برای رفع مشکل فنی و ایجاد پایداری مجدد در تامین برق درمحل هستند تا به فوریت مشکل مرتفع شود.

ضمن پوزش از مشترکان گرانقدری که دچار محدودیت در تامین برق شده اند به شما اطمینان خواهیم داد با تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن ، اختلال ایجاد شده مرتفع شده و شبکه برق منطقه پایدار گردد. 

ضمنا از سایر مشترکان عزیز تقاضا می شود با کاهش جدی مصرف برق ضمن ایجاد فرصت بهره مندی از برق پایدار برای همه مشترکان ، تلاشگران صنعت برق را برای تامین برق مستمر و پایدار یاری رسانند. 

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