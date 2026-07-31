مهدی مقصودی، مدیرکل دفتر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد کشور‌هایی که شرکت ملی پست امکان ارسال بسته‌های پستی را به آنها دارد، گفت: شرکت ملی پست به عنوان اپراتور منتخب دولتی در اتحادیه جهانی پست شناخته شده و طبق قوانینی که تحت عنوان کنوانسیون‌های پستی تصویب شده است، این امکان وجود دارد که ما از طریق ایران به ۱۹۲ کشور عضو اتحادیه و ۸ کشوری که عضو هم نیستند ولی امکان ارسال بسته وجود دارد، بسته ارسال کنیم.

وی ادامه داد:، اما در حوزه ارسال محصولات خارجی، گمرک و یاتا هم باید کمک کنند.

ارسال بسته به ۸ کشور در زمان جنگ

مدیرکل دفتر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت ملی پست در پاسخ به این سوال که "در حال حاضر بسته‌های کشور به چند کشور ارسال می‌شود؟" گفت: در حال حاضر ما مشکل گمرکی برای ارسال بسته نداریم، ولی به خاطر جنگ و اینکه پرواز‌های بین‌المللی امکان فعالیت ندارند، فعلاً تنها به ۸ کشور چین، تایلند، هند، روسیه، ترکیه، افغانستان، عراق و پاکستان امکان ارسال بسته داریم و اگر چنانچه سازمان هواپیمایی اعلام کند که به عنوان فورواردر برای ما این کار را انجام بدهد ما امکان ارسال پست به همه کشور‌ها را داریم حتی به خود کشور آمریکا.

مقصودی ادامه داد: یعنی طبق قوانین پستی، دو کشور که در حال جنگ هم باشند ارتباطات پستی آنها برقرار است و هیچ مشکلی ندارد، زیرا این جزو احکام پستی است.

آمریکا جزو ۵ کشوری است که بیشترین ترافیک پستی را به آنجا داریم

مدیرکل دفتر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت ملی پست گفت: اگر پرواز‌ها دایر شود مجددا امکان بسته را به سایر کشور‌ها نیز خواهیم داشت. قرار بود که هواپیمایی لوفت‌هانزا مجددا در ایران فعال شود تا امکان ارسال بسته مجددا فراهم شود، زیرا مرسولات پستی باید توسط ایرلاین‌های شناسنامه‌دار بین‌المللی به مراکز دیسپاچینگ فرانکفورت یا دبی منتقل شود و تلاش می‌کنیم که اگر این امکان میسر شود، ما مجددا ارسال محصولات خارجی را به سایر کشور‌ها داشته باشیم.

مقصودی در پاسخ به این سوال که «آیا ما قبل از جنگ نیز ارسال بسته به آمریکا را داشتیم یا خیر؟» گفت: ما قبل از آغاز جنگ، به آمریکا نیز ارسال داشتیم و آمریکا جزو ۵ کشوری است که بیشترین ترافیک پستی را به آنجا داریم، زیرا حدود ۳ میلیون ایرانی آنجا ساکن هستند.

بیشترین مرسولات خارجی سوغات و نمونه کالاست

مدیرکل دفتر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت ملی پست در مورد محتویات بسته‌های پستی برای آمریکا، گفت: در حوزه ارسال محصولات از طریق پست، طبق قوانین گمرکی بیشترین کالا‌ها در حوزه نمونه کالا و سوغات است. طیف عمده‌ای از مخاطبان ما دانشجویان هستند یا کسایی که نمونه‌های صنعتی می‌فرستند. این موضوع قبل از جنگ کاملاً دایر بود و امکان ارسال آن وجود داشت.

مقصودی در پاسخ به این سوال که «ارسال بسته پیش از آغاز جنگ به چند کشور انجام می‌شد؟» گفت: ما پیش از جنگ به ۹۹ کشور مرسوله می‌فرستادیم و می‌توانستیم به سایر کشور‌ها هم بفرستیم، اما ترافیک پستی نداشتند و با ایرلاین‌های خارجی معتبر کار می‌کردیم که در حال حاضر به دلیل شرایط جنگ، در حال حاضر امکان آن را نداریم.

هیچ تاخیری در ارسال بسته‌های جنوب کشور به دلیل جنگ وجود ندارد

مدیرکل دفتر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت ملی پست در پاسخ به این سوال که «آیا برای ارسال مرسوله محدودیتی وجود دارد؟» گفت: طبق قانون شرکت ملی پست مرسولات با وزن تا ۳۰ کیلوگرم را ارسال می‌کند و بسته‌های با وزن بیشتر از ۳۰ کیلوگرم از پست خارج می‌شود و باید در حوزه بار جابه‌جا شود.

مقصودی دلیل این محدودیت وزن را اینگونه عنوان کرد: این محدودیت وزن به این دلیل است که بتوانیم استاندارد‌های کیفی را رعایت کنیم. پیش از این بسته‌های با وزن بیشتر از ۳۰ کیلوگرم را ارسال می‌کردیم؛ ولی محصولات حجیم در جابه‌جایی آسیب‌هایی به سایر مرسولات می‌زدند. به همین دلیل برای اینکه کیفیت را رعایت کنیم فعلاً ۳۰ کیلوگرم و بعضاً تا ۴۰ کیلوگرم را ارسال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا بسته‌های پستی به مقصد جنوب کشور به دلیل جنگ با تاخیر ارسال می‌شوند یا خیر؟» گفت: به هیچ عنوان هیچ تاخیری نداریم و کاملاً شبکه پستی پایدار است.

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