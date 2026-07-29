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حراج سیم‌کارت رند ایرانسل برای حمایت از کودکان محک

حراج سیم‌کارت رند ایرانسل برای حمایت از کودکان محک
کد خبر : 1820277
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با برگزاری حراج خیریه سیم‌کارت رُند ایرانسل و یک توپ امضاشده لالیگا، ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در مؤسسه خیریه محک، جمع‌آوری شد.

به گزارش ایلنا،  حراج خیریه سیم‌کارت رند ایرانسل، بیش از ۶ میلیارد ریال برای حمایت از کودکان محک به ارمغان آورد.

با برگزاری حراج خیریه سیم‌کارت رُند ایرانسل و یک توپ امضاشده لالیگا، ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در مؤسسه خیریه محک، جمع‌آوری شد.

اجرای این طرح، با شعار «بهترین پاس گل زندگیت رو بده!»، برگزار و طی آن، یک سیم‌کارت رند با شماره  «****۰۹۰۰۹۰۰» و یک توپ امضاشده لالیگا به مزایده گذاشته شد.

تمام درآمد حاصل از این حراج، مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت کامل به مؤسسه خیریه محک اختصاص می‌یابد تا در مسیر تأمین بخشی از هزینه‌های درمان و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

پیش‌شماره «۰۹۰۰»، آغازگر پیش‌شماره‌های شبکه تلفن همراه ایران و نماد ورود به نسل نوین ارتباطات و تمایز در تجربه کاربری است.

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