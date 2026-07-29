تلاش برای احیای بخش عمده‌ ظرفیت تولید گاز از دست رفته

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، هفتم مرداد) در حاشیه نشست شورای عالی انرژی اعلام کرد: همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده در بخش تولید گاز را تا پیش از آغاز فصل سرما به چرخه تولید بازگردانیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌ها باقیمانده در بخش تولید، به‌منظور مدیریت مصرف انرژی باید درباره مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌شد.

شایان ذکر است عملیات بازسازی با تکیه بر توان فنی متخصصان داخلی، مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در حال انجام است و مراحل اجرایی به‌صورت فازبندی‌شده پیش می‌رود.

ظرفیت‌های آسیب‌دیده با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های مهندسی و فرایندی، در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت پس از جنگ تحمیلی سوم، به‌تدریج عملیاتی خواهد شد.

در همین حال، محمدجعفر قائم‌پناه، ۲۹ تیر در نشست کمیته مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، گفته بود: با وجود تهدیدها و مخاطرات، هیچ‌یک از اسکله‌های نفتی و گازی کشور تعطیل نشد و کارکنان این صنعت اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود.

وی با بیان اینکه حملات دشمن سبب خروج حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور شده است، تصریح کرده بود: این حجم در مقایسه با تولید حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعبی کشور رقم قابل توجهی است و به ناترازی پیشین گاز افزوده است، اما با تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت دوباره وارد چرخه تولید شود.

انتهای پیام/