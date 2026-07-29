دو طرح جدید برای توسعه زیرساخت ارتباطی ایلام

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، در جریان مراسم افتتاح این پروژه‌ها در ۷ مردادماه ۱۴۰۵، ظرفیت شبکه نسل پنجم در مرکز استان ایلام ارتقا یافت و همزمان پوشش اینترنت پرسرعت در روستای برآفتاب‌بی ارائه شد.

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر احمد کرمی استاندار ایلام، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، مهندس علی کریمی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان ایلام، مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در قالب جلسه شورای اداری استان ایلام، در ستاد ویژه اربعین استان در شهر مهران، برگزار شد.

در این مراسم، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل شامل افتتاح سایت نسل پنجم ارتباطی (5G) در شهر ایلام و بهره‌برداری از سایت ارتباطی روستایی در روستای برآفتاب‌بی، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، به نمایندگی از سایر پروژه‌های ارتباطی ایرانسل، به بهره‌برداری رسید.

در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های ارتباطی ایرانسل توسط مهندس مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، افتتاح رسمی این طرح‌ها انجام شد.

افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر ایلام

سایت ارتباطی 5G ایرانسل در شهر ایلام، با اعتباری معادل ۲۹۵ میلیارد ریال، به طور رسمی افتتاح شد. با بهره‌برداری از این سایت، ظرفیت شبکه نسل پنجم ایرانسل در شهر ایلام افزایش یافته و امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین، بیش از پیش فراهم شده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶ نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات آزمایش کند.

ایرانسل اول مردادماه ۱۳۹۹ نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد. پس از آن نیز سایت‌های نسل پنج، یکی پس از دیگری، در شهرهای مختلف ایران راه‌اندازی شدند.

در دی‌ماه ۱۴۰۲ ایرانسل از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد. در تیرماه ۱۴۰۳ بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳ با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا «5G New Calling» ایرانسل به‌صورت رسمی رونمایی شد.

شبکه نسل پنجم ایرانسل، علاوه بر ارائه اینترنت پرسرعت، بستر توسعه خدمات نوین دیجیتال، صنایع هوشمند، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین، شهرهای هوشمند و تحول دیجیتال را در بخش‌های مختلف کشور فراهم کرده و توسعه آن همچنان با سرعت ادامه دارد.

افتتاح سایت ارتباطی روستایی در برآفتاب‌بی

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای برآفتاب‌بی (دهستان بیجنوند، بخش زاگرس، شهرستان چرداول، استان ایلام) به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری (USO) اجرا شده و امکان دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است.

با راه‌اندازی این سایت ارتباطی، ۱۲۷ خانوار با جمعیت ۴۷۸ نفر تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار گرفته‌اند و امکان بهره‌مندی از خدمات ارتباطی باکیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت، با هدف کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، برای ساکنان این منطقه فراهم شده است.

ایرانسل با هدف توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پرسرعت، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است؛ آماری که در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر نیز نزدیک به این میزان است. توسعه مستمر فناوری نسل پنجم، گسترش پوشش شبکه در مناطق شهری و روستایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، همچنان از مهم‌ترین برنامه‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مشترکان و حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

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