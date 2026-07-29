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سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برای زائران اربعین

سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برای زائران اربعین
کد خبر : 1820211
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بخش ویژه سامانه مشاوره تلفنی ۴٠٣٠ برای ایام اربعین آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، صادق مفرد معاون توانمند سازی اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام از آغاز به کار بخش ویژه سامانه مشاوره تلفنی 4030 برای ایام اربعین خبر داد و گفت: سامانه ۴۰۳۰ همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی(ع)، خدمات مشاوره پزشکی، تغذیه و راهنمایی درمانی خود را به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار زائران ایرانی در عراق قرار داده است.

مفرد با بیان اینکه زائران می‌توانند از داخل عراق تنها با شماره‌گیری ۴۰۳۰ و بدون نیاز به کد، از خدمات بهره‌مند شوند ادامه داد: در این سامانه، شماره ۱ برای مشاوره پزشکی و سلامت، شماره ۲ برای مشاوره تغذیه، شماره 3 برای داروهای ممنوعه و شماره 4 برای معرفی نزدیک‌ترین موکب درمانی بر اساس شماره عمود اختصاص یافته است.

وی به قابلیت جدید ۴۰۳۰ برای ایام اربعین اشاره کرد و گفت: همچنین زائران با وارد کردن کد *4030# (ستاره چهل سی مربع) در تلفن همراه خود می توانند اطلاعات این سامانه را بصورت رایگان و پیامکی دریافت کنند.

مفرد با اشاره به خدمات درمانی بنیاد برکت در ایام اربعین گفت : بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی برکت در عمود ۹۸۹ طریق الحسین(ع) ، بیمارستان ۴۰ تخت‌خوابی در مرز مهران و درمانگاه ۲۰ تخت‌خوابی در مرز شلمچه برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شده‌ است و با همکاری کادر درمان جهادی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

 

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