صدور مجوز واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک افزود: همچنین برای واردات برخی خودرو‌های خاص نیز مجوز صادر شده است که با هدف تأمین درآمد‌های دولت از محل واردات این خودرو‌ها انجام می‌شود، با این حال، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز بر واردات خودرو‌های عمدتاً اقتصادی است.

وی درباره ارتقای کیفیت خودرو‌ها نیز گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر کیفیت خودرو تشکیل شده که آیین‌نامه‌های آن به تصویب دولت رسیده است و این کمیته، روند تولید خودرو را از مرحله تولید قطعه تا مونتاژ نهایی زیر نظر خواهد داشت.

وزیر صمت افزود: شرکت‌های حقوقی ناظر در این کمیته فعالیت خواهند کرد و جمعی از معاونان وزارت صمت نیز در آن حضور دارند تا بر ایمنی و کیفیت خودرو‌ها نظارت مستمر داشته باشند.