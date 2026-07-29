نفت گران شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحولات خاورمیانه و انتشار گزارش مربوط به ذخیره‌سازی‌های آمریکا سبب افزایش حدود ۳ دلاری قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (هفتم مرداد) شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۲ دلار و ۷۰ سنت یا ۳.۲ درصد افزایش به ۸۶ دلار و ۷۹ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲ دلار و ۶۵ سنت یا ۳.۳ درصد افزایش، ۸۱ دلار و ۹۱ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

سوورو سارکار، مدیر بخش تحقیقات انرژی در بانک دی‌بی‌اس، گفت: ما معتقدیم که قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت با افزایش و کاهش درگیری‌ها در خاورمیانه، همچنان در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نوسان خواهد بود.

وی افزود: قیمت نفت حتی با کاهش تنش‌ها هم ممکن است از حدود ۸۰ دلار به‌ازای هر بشکه فراتر رود.

در همین حال، منابع بازار روز سه‌شنبه (ششم مرداد) با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیره‌سازی نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

منابع آگاه همچنین در گفت‌وگو با رویترز اعلام کردند که احتمال می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) پس از پایان‌یافتن برنامه لغو کاهش داوطلبانه، افزایش تولید نفت خود را از ماه اکتبر به‌مدت سه ماه متوقف کنند، اقدامی که سبب رشد قیمت‌ها خواهد شد.

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