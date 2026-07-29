خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میزبانی بانک صادرات ایران از عاشقان اربعین/ برپایی موکب خدمت‌رسانی در 5 استان

میزبانی بانک صادرات ایران از عاشقان اربعین/ برپایی موکب خدمت‌رسانی در 5 استان
کد خبر : 1819985
لینک کوتاه کپی شد.

​بانک صادرات ایران با برپایی موکب خدمت‌رسانی در مسیر پیاده‌روی زائران اربعین، به میزبانی شایسته از عاشقان کربلای معلی شتافت.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با شوق میلیون‌ها زائر برای حضور در مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه‌السلام و یاران وفادارش، موکب‌های خدمت‌رسانی بانک صادرات ایران در مرزهای خسروی (کرمانشاه)، مهران (ایلام)، شلمچه (خوزستان) و شهر همدان آماده خدمت‌رسانی به رهروان ارزش‌های عاشورایی است.

با برپایی این موکب‌ها که به تصویر شهدای بانک صادرات ایران در 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رمضان مزین شده است، ضمن اسکان زائران و توزیع انواع بسته‌های رفاهی و بهداشتی در محیطی مناسب، خدمات بانکی نیز با استفاده از خودپردازهای سیار در اختیار مراجعه‌کننده‌ها قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این به رسم هر ساله، موکب جاماندگان نیز در میدان شهدای تهران، آماده میزبانی از عاشقانی است که دل‌های بی‌قرار خود را به زیارت حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام مشرف کرده‌اند.

بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر با مشارکت فعال در برگزاری مراسم اربعین، نسبت به تسهیل امور مربوط به زائران کربلای معلی، نقش ویژه‌ای ایفا کرده و جلوه‌ای باشکوه به سوگواری خیل عزادار بخشیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل