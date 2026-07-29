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آغاز پیش فروش بلیت قطار

آغاز پیش فروش بلیت قطار
کد خبر : 1819974
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پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد (مسیر‌های رفت تا ۳۱ مرداد و مسیر‌های برگشت تا اول شهریور) امروز آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پیش فروش بلیت در کلیه محورها تا ۱۱ صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

 

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