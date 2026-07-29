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۳۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق به شبکه بازگشت

۳۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق به شبکه بازگشت
کد خبر : 1819968
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مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، گفت: این شرکت با اجرای ۳۸ پروژه فوق‌تخصصی روی روتورهای توربین و ژنراتورها ظرفیت تولید بیش از ۳۵۰۰ مگاوات را به شبکه بازگرداند.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اجرای ۳۸ پروژه بالانس دینامیکی و تست اورد اسپید روی روتورهای توربین و ژنراتور در نیروگاه‌های شهید رجایی قزوین، شازند اراک، تبریز، جهرم، بندرعباس، لوشان، آبادان، رامین اهواز و مبین عسلویه، بیش از ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید را پیش از فصل پیک مصرف به شبکه برق کشور بازگرداند.

محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، گفت: تضمین تولید مستمر واحدهای نیروگاهی و پایداری شبکه، محور اصلی فعالیت‌های ما است. مرکز بین‌المللی بالانس تجهیزات دوار این شرکت، خدماتی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۷ مگاوات را ارائه می‌دهد که این خدمات نقش کلیدی در آمادگی نیروگاه‌های کشور برای فصل پیک مصرف ایفا می‌کند.

او در توضیح فنی این عملیات افزود: طبق استانداردهای جهانی صنعت نیروگاه، تست‌های بالانس، آخرین و حیاتی‌ترین گام در تعمیرات تجهیزات دوار است. هرگونه تعمیر یا تعویض قطعه در توربین‌ها و ژنراتورها، مستلزم تاییدیه تست‌های دینامیکی دور پایین و بالانس دینامیکی دور بالا در تونل خلا است. این فرآیند در واقع یک شبیه‌سازی دقیق و علمی از عملیات راه‌اندازی است که هرگونه دغدغه در بهره‌برداری را از بین برده و ایمنی تجهیزات را تضمین می‌کند.

لطفی در ادامه گفت مرکز بالانس این شرکت توانایی انجام عملیات دینامیکی و اورد اسپید را برای تجهیزاتی تا وزن ۸۵ تن دارد. وی همچنین اعلام کرد شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در برنامه ملی آمادگی و تعمیرات مولدهای کشور، نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات خدمات مهندسی ارائه کرده که معادل ۲۱ درصد از کل این عرصه است.

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