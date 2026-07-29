قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز چهار‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۲ هزار و ۴۲۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۱ هزار و ۵۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۳ هزار و ۷۷۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۲ هزار و ۲۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۵۰۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۱۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۵۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۳۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۳ هزار و ۱۳۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۲ هزار و ۲۹۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۴ هزار و ۸۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۳ هزار و ۹۲۵ تومان است.