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مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز زنجان

مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز زنجان
کد خبر : 1819955
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ایرانسل به مناسبت روز زنجان، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز زنجان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در این استان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۸ و ۹ مردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز زنجان، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

هشتم مردادماه، به نام «روز زنجان» نام‌گذاری شده است. زنجان، پایتخت صنایع دستی فلزی ایران، زادگاه شیخ اشراق، شهاب‌الدین سهروردی، دارای یکی از طولانی‌ترین بازارهای سرپوشیده سنتی کشور و گنبد سلطانیه به‌عنوان شاهکاری از نبوغ معماری ایرانی در عصر ایلخانی است. این شهر با ملیله‌کاری، چاروق، چاقو و مس‌گری شناخته می‌شود و آیین حسینیه اعظم آن، شکوه حضور مردمی را در حافظه آیینی ایران ثبت کرده است.

روز زنجان، فرصتی برای پاسداشت شهری است که مردمانش هنر و صنعت را در هم آمیخته‌اند و با پیشینه‌ای غنی در تاریخ، فرهنگ و صنایع دستی، جایگاهی ویژه در هویت ایران‌زمین دارند.

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